Трамп выступил за проведение выборов президента в Украине: как оценивает шансы Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине стоило бы провести выборы, президента, поскольку их давно не проводили, допустив, что Владимир Зеленский мог бы победить на них.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Белого дома сказал в интервью Politico.

О выборах

"Прошло уже много времени. Ситуация... не очень хорошо складывается. Да, я думаю, что пора. Я считаю, что сейчас важное время для проведения выборов", – прокомментировал Трамп вопрос журналистки о выборах в Украине.

Он добавил, что "Украина вроде бы использует войну", отметив при этом, что украинский народ "должен иметь такой выбор".

При этом Трамп допустил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский мог бы победить на выборах.

"И, возможно, Зеленский бы победил. Я не знаю, кто бы победил. Но выборов там не проводили уже давно. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", – подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп уже заявлял, что у Зеленского низкий процент доверия среди украинцев, поэтому необходимо провести выборы.

Трамп о войне

По мнению президента США, сейчас Россия имеет более выгодную позицию для переговоров. По его словам, это "без сомнений", ведь страна "намного больше"

Трамп убежден, что Зеленскому придется "принимать вещи такими, какие они есть", потому что Украина проиграет.

"Ему придется собраться и начать принимать вещи такими, какие они есть. Знаете, когда ты проигрываешь, потому что он проиграет. Они потеряли целую полосу побережья, большую полосу побережья. Они потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли", - сказал президент США.

По его словам, Украине необходимо соглашаться с так называемым "мирным планом".

"Зеленскому придется взять себя в руки и принять наш план: Украина проиграет. Пункты понравились его людям и помощникам, но он сам до сих пор ничего не прочел", - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп подверг критике президента Украины, заявив, что он "немного разочарован" украинским лидером. Россия якобы, по словам главы Белого дома, согласилась на предложенный им план урегулирования войны, в то время как Зеленский даже не ознакомился с документом.

О мирном плане

США и Украина в середине ноября начали обсуждать мирный план, состоявший сначала из 28 пунктов, охватывающих ключевые вопросы российско-украинской войны. Официально этот документ не публиковался, но во многих изданиях появился его черновик, в котором без деталей говорилось, что Украина получит "надежные гарантии безопасности".

23 ноября 2025 года в швейцарской Женеве украинская и американская делегации начали переговоры по 28 пунктам так называемого мирный план для прекращения войны.

По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ обсудили 30 ноября во Флориде.

Предыдущий мирный план из 28 пунктов был пересмотрен: некоторые положения изъяты, другие изменены. Сейчас план насчитывает 19 пунктов, а окончательное решение по отдельным спорным моментам будет оставаться за президентами.