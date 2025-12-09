Трамп виступив за проведення виборів президента в Україні: як оцінює шанси Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто було би провести вибори, президента, оскільки їх давно не проводили, припустивши, що Володимир Зеленський міг би перемогти на них.

Як пише Delo.ua, про це очільник Білого дому сказав у інтерв’ю Politico.

Про вибори

"Минуло вже багато часу. Ситуація... не дуже добре складається. Так, я думаю, що настав час. Я вважаю, що зараз важливий час для проведення виборів", – прокоментував Трамп питання журналістки про вибори в Україні.

Він додав, що "Україна начебто використовує війну", зауваживши при цьому, що український народ "повинен мати такий вибір".

Разом із цим Трамп допустив, що чинний президент України Володимир Зеленський міг би перемогти на виборах.

"І, можливо, Зеленський би переміг. Я не знаю, хто б переміг. Але виборів там не проводили вже давно. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", – наголосив очільник Білого дому.

Раніше Трамп вже заявляв, що Зеленський має низький відсоток довіри серед українців, тому необхідно провести вибори.

Трамп про війну

На думку президента США, наразі Росія має значно вигіднішу позицію для переговорів. За його словами, це "без сумнівів", адже країна "набагато більша".

"Я дуже ціную народ України і військо України за їхню, знаєте, хоробрість і за боротьбу і все таке. Але знаєте, в якийсь момент розмір переможе, як правило", - зауважив глава Білого дому.

Трамп переконаний, що Зеленському доведеться "приймати речі такими, якими вони є", тому що Україна програє.

"Йому доведеться зібратися і почати приймати речі такими, якими вони є. Знаєте, коли ти програєш, бо він програє. Вони втратили цілу смугу узбережжя, велику смугу узбережжя. Вони втратили багато землі, і це дуже добра земля, яку вони втратили", - сказав президент США.

За його словами, Україні необхідно погоджуватися на так званий "мирний план".

"Зеленському доведеться взяти себе в руки і прийняти наш план: Україна програє. Пункти сподобалися його людям і помічникам, але він сам досі нічого не прочитав", - наголосив очільник Білого дому.

Раніше Дональд Трамп розкритикував президента України, заявивши, що він "трохи розчарований" українським лідером. Росія нібито, за словами очільника Білого дому, погодилась на запропонований ним план врегулювання війни, тоді як Зеленський навіть не ознайомився з документом.

Про мирний план

США та Україна у середині листопада почали обговорювати мирний план, що складався спочатку з 28 пунктів, які охоплювали ключові питання російсько-української війни. Офіційно цей документ не публікувався, але в багатьох виданнях з'явилася його чернетка, в якій без деталей говорилося, що Україна отримає "надійні гарантії безпеки".

23 листопада 2025 року у швейцарській Женеві українська та американська делегації розпочали переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни.

За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ, який обговорили 30 листопада у Флориді.

Попередній мирний план із 28 пунктів було переглянуто: деякі положення вилучено, інші — змінено. Нині план налічує 19 пунктів, а остаточне рішення щодо окремих спірних моментів залишатиметься за президентами.