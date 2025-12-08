Трамп заявил, что Россия приняла мирный план, а Зеленский даже не видел документа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на предложенный им план урегулирования войны, тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Белого дома сообщил во время общения с прессой.

Разочарованный Зеленским

Отвечая на вопрос журналиста о дальнейших шагах в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией, Трамп отметил, что он немного разочарован отсутствием реакции Зеленского на проект мирного соглашения.

По его словам, предложение получило поддержку Москвы и украинской команды переговорщиков, но сам Зеленский "не читал документ".

"Мы разговаривали с президентом Путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского. И должен сказать, что я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на несколько часов назад. Его команда в восторге от этого, но он нет", - подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что Россия хотела бы захватить всю Украину, однако соглашается на мирное соглашение.

"Россия, думаю, скорее хотела бы получить всю Украину, если так подумать. Но Россия, по моему мнению, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал", – подчеркнул Трамп.

Напомним, специальный посланник США Стивен Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным провели переговоры с украинской делегацией по безопасности, путям достижения продолжительного мира и восстановлению страны после войны.

О мирном плане

США и Украина в середине ноября начали обсуждать мирный план, состоявший сначала из 28 пунктов, охватывающих ключевые вопросы российско-украинской войны. Официально этот документ не публиковался, но во многих изданиях появился его черновик, в котором без деталей говорилось, что Украина получит "надежные гарантии безопасности".

23 ноября 2025 года в швейцарской Женеве украинская и американская делегации начали переговоры по 28 пунктам так называемого мирный план для прекращения войны.

По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ, обсужденный 30 ноября во Флориде.

Предыдущий мирный план из 28 пунктов был пересмотрен: некоторые положения изъяты, другие изменены. Сейчас план насчитывает 19 пунктов, а окончательное решение по отдельным спорным моментам будет оставаться за президентами.