Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,23

42,11

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и США обсудили стратегию завершения войны и восстановления страны: как прошла встреча

Украина и США
Встреча Виткоффа и Кушнера с СНБО и Генштабом / Правительственный портал

Специальный посланник США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с украинским руководством по безопасности, путям достижения продолжительного мира и восстановлению страны после войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

От украинской стороны на встрече присутствовали Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов.

Отмечается, что прошла шестая встреча украинской и американской сторон за последние две недели.

Умеров подтвердил, что приоритетом Украины остается урегулирование, обеспечивающее защиту независимости и суверенитета, обеспечивающее безопасность граждан и создающее стабильную основу для демократического развития страны.

В ходе переговоров обсуждались результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут приблизить завершение войны. Также стороны согласовали рамки договоренностей в области безопасности и определили необходимые меры по сдерживанию для обеспечения устойчивого мира.

"Обе стороны подчеркнули, что настоящее продвижение в достижении любых договоренностей зависит от готовности россии продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру - в частности, предпринять шаги к деэскалации и прекращению убийств", - подчеркнул Умеров.

Отдельно во время переговоров обсуждалась "Программа будущего развития", предусматривающая восстановление Украины после войны, реализацию совместных экономических инициатив из США и долгосрочных проектов восстановления.

Американская и украинская стороны подчеркнули, что завершение войны, реальные шаги к прекращению огня и деэскалации являются ключевыми для предотвращения новой агрессии и успешной реализации комплексного плана восстановления страны, направленного на то, чтобы Украина стала сильнее и процветающей, чем до войны.

Подчеркивается, что переговоры продолжаются.

"Завтра стороны снова соберутся, чтобы продолжить переговоры", – написал Умеров.

Напомним, что Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и стабильного мира.

Автор:
Ольга Опенько