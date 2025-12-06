Украина и США обсудили стратегию завершения войны и восстановления страны: как прошла встреча

Специальный посланник США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с украинским руководством по безопасности, путям достижения продолжительного мира и восстановлению страны после войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

От украинской стороны на встрече присутствовали Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов.

Отмечается, что прошла шестая встреча украинской и американской сторон за последние две недели.

Умеров подтвердил, что приоритетом Украины остается урегулирование, обеспечивающее защиту независимости и суверенитета, обеспечивающее безопасность граждан и создающее стабильную основу для демократического развития страны.

В ходе переговоров обсуждались результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут приблизить завершение войны. Также стороны согласовали рамки договоренностей в области безопасности и определили необходимые меры по сдерживанию для обеспечения устойчивого мира.

"Обе стороны подчеркнули, что настоящее продвижение в достижении любых договоренностей зависит от готовности россии продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру - в частности, предпринять шаги к деэскалации и прекращению убийств", - подчеркнул Умеров.

Отдельно во время переговоров обсуждалась "Программа будущего развития", предусматривающая восстановление Украины после войны, реализацию совместных экономических инициатив из США и долгосрочных проектов восстановления.

Американская и украинская стороны подчеркнули, что завершение войны, реальные шаги к прекращению огня и деэскалации являются ключевыми для предотвращения новой агрессии и успешной реализации комплексного плана восстановления страны, направленного на то, чтобы Украина стала сильнее и процветающей, чем до войны.

Подчеркивается, что переговоры продолжаются.

"Завтра стороны снова соберутся, чтобы продолжить переговоры", – написал Умеров.

Напомним, что Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и стабильного мира.