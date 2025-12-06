Україна та США обговорили стратегію завершення війни та відновлення країни: як пройшла зустріч

Спеціальний посланник США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер провели переговори з українським керівництвом щодо безпеки, шляхів досягнення тривалого миру та відновлення країни після війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Від української сторони на зустрічі були присутні Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов.

Зазначається, що відбулася шоста зустріч української та американської сторін за останні два тижні.

Умєров підтвердив, що пріоритетом України залишається врегулювання, яке забезпечує захист незалежності та суверенітету, гарантує безпеку громадян і створює стабільну основу для демократичного розвитку країни.

Під час переговорів обговорювали результати недавньої зустрічі американської сторони з Росією та кроки, які можуть наблизити завершення війни. Також сторони узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та визначили необхідні заходи стримування для забезпечення стійкого миру.

"Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру - зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств", - наголосив Умєров.

Окремо під час переговорів обговорювалася "Програма майбутнього розвитку", яка передбачає відбудову України після війни, реалізацію спільних економічних ініціатив із США та довгострокових проєктів відновлення.

Американська та українська сторони підкреслили, що завершення війни, реальні кроки до припинення вогню та деескалації є ключовими для запобігання новій агресії та для успішної реалізації комплексного плану відновлення країни, спрямованого на те, щоб Україна стала сильнішою та процвітаючою, ніж до війни.

Наголошується, що переговори продовжуються.

"Завтра сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори", - написав Умєров.

Нагадаємо, що Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова головою української делегації на переговорах зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.