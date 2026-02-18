Зеленський доручив порушити в Женеві питання про його особисту зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський доручив порушити під час тристоронніх переговорів у Женеві питання щодо організації його особистої зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним.

Як пише Delo.ua, про це Зеленський заявив у інтерв'ю Axios .

Зустрітися з Путіним віч-на-віч

За словами президента, він хоче зустрітися з Путіним для обговорення територіальних питань.

"Зеленський повторив, що найкращий спосіб досягти прориву в територіальному питанні - це особиста зустріч із Путіним", - пише Axios.

"Доручив команді, яка була на тристоронніх перемовинах, порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві", - розповів Зеленський.

17 лютого в Женеві розпочався черговий раунд тристоронніх перемовин між Україною, Сполученими Штатами та Росією. Після першого дня переговорів Зеленський підкреслив, що Україна готова до діалогу та прагне завершення війни мирним шляхом.

Українці відкинуть угоду, що передбачає виведення військ з Донбасу

Зеленський розповів, що американські посередники Стів Віткофф і Джаред Кушнер переконували його: Росія справді хоче завершити війну, і з цим слід виходити на переговори.

Водночас сам він налаштований значно стриманіше. Президент зауважив, він попередив Віткоффа і Кушнера, що не дозволить змушувати його просувати "мир", який українці сприймуть як поразку.

Зеленський готовий обговорювати відведення військ, але наполягає на симетричному відході російських сил і не визнає претензій Москви на суверенітет над цією зоною. Він також заявив, що під час другого раунду росіяни пообіцяли повернутися з чіткою позицією щодо територій.

У розмові з Axios Зеленський заявив, що Київ і Вашингтон погоджуються: будь-яку угоду слід винести на референдум.

Якщо ж угода означатиме простий вихід України з Донбасу — із втратою суверенітету і громадян, які там живуть, — суспільство її не підтримає:

"Емоційно люди цього ніколи не пробачать. Ніколи. Не пробачать… ні мені, ні США", - наголосив Зеленський.

За його словами, українці не розуміють, чому мають віддавати ще одну частину своєї землі:

"Це наша країна, наші громадяни, наш прапор і наша земля", - підкреслив президент.

Якщо ж угода лише зафіксує нинішню лінію фронту на Донбасі, як це планується в інших окупованих регіонах, Зеленський вважає, що суспільство може це підтримати.

"Якщо ми просто зафіксуємо, що залишаємося там, де стоїмо на лінії зіткнення, думаю, люди це підтримають на референдумі.Це моя думка", - зазначив президент.

Зеленський побоюється, що Москва спробує звести переговори до формальних зустрічей або знову почати все з нуля, виграючи час на фронті.

"У нас немає часу на всю цю нісенітницю. Треба ухвалювати рішення і завершувати війну", - підкреслив він.

Вибори президента

Нічого остаточно не вирішено, але Зеленський не виключає проведення президентських виборів одночасно з референдумом.

У вересні він казав Axios, що після війни відійде від політики.

Тепер Зеленський припускає: якщо вибори доведеться проводити під час крихкого перемир’я, він може балотуватися:

"Усе залежить від людей. Побачимо, чого вони хочуть", - підсумував президент.

Раніше Зеленський заявляв, що вибори можуть бути проведені протягом 60-90 днів у разі забезпечення їхньої безпеки та запропонував Верховній Раді розробити закони про вибори під час війни.

Він підкреслив, що нардепи мають дати законні відповіді на кожне питання й на кожен сумнів щодо виборів.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто було би провести вибори, президента, припустивши, що Зеленський міг би перемогти на них.