Нефть стабильна перед переговорами США и Ирана: какие цены

В понедельник, 16 февраля, цены на нефть остаются почти без изменений. Инвесторы взвешивают последствия второго раунда переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана и возможное увеличение поставок от ОПЕК+.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Нефть в зоне стабильности

Цены на нефть почти не изменились. Фьючерсы на Brent выросли на 3 цента до 67,78 доллара за баррель, а американская нефть WTI прибавила 2 цента, достигнув 62,91 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба эталона показали небольшое падение: Brent потеряла около 0,5%, а WTI – примерно 1%. Из-за выходного в США расчета по WTI в понедельник не проводились.

Причины колебаний

Цены на нефть остаются чувствительными к геополитическим и рыночным факторам. Основным драйвером нынешней волатильности является ожидание второго раунда переговоров между США и Ираном в Женеве по ядерной программе Тегерана. Инвесторы взвешивают, насколько эти переговоры могут снизить напряженность в регионе и предотвратить новый военный конфликт. В то же время Иран стремится заключить соглашение, которое принесет экономические выгоды обеим сторонам, включая инвестиции в энергетику, горнодобывающую промышленность и закупку самолетов, что дополнительно влияет на ожидания рынка.

Геополитическая напряженность усиливается из-за военных перемещений США: в регион отправлен второй авианосец, а Иран грозит ударами по любым военным базам США в случае атак на свою территорию. Эти факторы создают неопределенность, повышающую риск резких колебаний цен.

Дополнительно на рынок влияет потенциальное увеличение поставок нефти от ОПЕК+ после трехмесячной паузы, которое планируется с апреля для удовлетворения летнего пичного спроса. На короткий срок ликвидность рынка ограничена из-за праздников в Китае, Южной Корее и Тайване, а также в День президентов в США.

В общем, сочетание геополитических рисков, ожиданий ядерного соглашения, изменений в предложении ОПЕК+ и низкой ликвидности на рынках делает нефть особенно уязвимой к резким двусторонним колебаниям в ближайшей перспективе.

Цены на нефть |

Напомним, в течение недели нефтяные котировки снова снизились после недельного роста.

Ключевые игроки этого рынка ориентируются на увеличение избытка предложения, что может оказывать давление на цены и весной. В то же время на украинском рынке потепление и сокращение отключений стабилизировали цены на топливо.