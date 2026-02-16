Запланована подія 2

Дата публикации
Нефть дешевеет на фоне ожидания профицита на мировом рынке: какими будут цены на украинских АЗС

АЗС
Дизпальное и бензин в опте начали дешеветь / Freepik

В течение недели нефтяные котировки снова снизились после недельного роста. Ключевые игроки этого рынка ориентируются на увеличение избытка предложения, что может оказывать давление на цены и весной. В то же время на украинском рынке потепление и сокращение отключений стабилизировали цены на топливо.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько выросли после публикации инфляционного отчета США. Рост потребительских цен в январе оказался меньше, чем ожидалось ранее, что может стать сигналом предстоящего снижения процентных ставок и активизации американской экономики. США является крупнейшим в мире потребителем сырой нефти, поэтому рост экономической активности в этой стране увеличит мировой спрос.

По состоянию на вечер пятницы, 13 февраля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на март подорожали на $0,23 за баррель, или на 0,34%, — до $67,75 за баррель, а мартовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на 8% $62,89 за баррель. Через неделю Brent подешевела на 0,5%, а WTI — на 1%.

Удешевление на прошлой неделе произошло на фоне заявления Международного энергетического агентства о том, что мировой спрос в этом году будет расти меньше, чем ожидалось, а избыток предложения будет значительным. Кроме того, по сообщению Reuters, представители ОПЕК планируют встретиться 1 марта, чтобы обсудить возможность дальнейшего увеличения квот на добычу нефти.

Спрос на топливо для генераторов снижается из-за уменьшения отключений света

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", оптовые цены на дизтопливо на прошлой неделе несколько снизились. По состоянию на вечер пятницы, 13 февраля, по сравнению с 6 февраля, средняя оптовая цена дизельного горючего снизилась на 32 коп./л — до 51,39 грн/л, а по сравнению с 11 февраля падение составило 6 коп./л.

Котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже 13 февраля с начала торгов снизились на $1,90/т — до $670,60/т. На валютном рынке фиксируются незначительные изменения: по данным Национального банка, курс доллара по отношению к гривне снизился на 10 коп. - до 43,00 грн, а евро подешевел на 21 коп. - до 51,04 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте тоже начал дешеветь. По состоянию на 13 февраля по сравнению с 6 февраля средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 1,45 грн/л до 53,26 грн/л, а по сравнению с 11 февраля снижение цены составило 57 коп./л.

В европейских портах котировки бензина А-95 накануне, в четверг, также снизились: в портах северо-западной Европы топливо подешевело на $2-20/т - до $670/т-$687/т, а в Средиземноморье - на $20-23/т, до $671/т-$8

На АЗС, несмотря на тенденцию к удешевлению в оптовом сегменте, цены остаются относительно стабильными. Региональные операторы в большинстве своем удерживали цены на прежнем уровне, а в отдельных случаях повысили их на 50 коп./л–1 грн/л.

На АЗС Marshal цены на бензин и дизтопливо выросли на 1 грн/л. Подобное повышение наблюдалось на станциях Parallel, "Укр-Петроль", ZOG (Запорожская обл.), "Днипронафта" (Днепропетровская обл.), Oil-X (Житомирская обл.), Kvorum (Николаевская обл.), Neon (Кировоградская обл.).

По состоянию на 13 февраля по сравнению с 6 февраля средняя цена бензина А-95 выросла на 38 коп./л до 61,61 грн/л, а средняя цена дизтоплива выросла на 38 коп./л до 61,36 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , на этой неделе цены на АЗС будут оставаться относительно стабильными . В то же время, все еще остается потенциал к удорожанию бензина и дизеля на стелах на 1 грн/л. Впрочем, это подорожание будет отложено и вряд ли произойдет до конца февраля.

Также бизнесмен ожидает снижения разницы цен между обычными и премиальными марками бензина и дизтоплива: если эта разница составляет 10 грн/л, то после потепления она снизится до 2 грн/л. Кроме того, он указывает, что после сокращения продолжительности отключений света снижается и спрос на горючее для генераторов.

На западе Украины это снижение составило до 70%, а в другой части страны этот тренд также наблюдается, но падение не столь существенно. Речь идет именно о коммерческих потребителях, формирующих значительную часть этого рынка.

Дмитрий Левшкин
Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Автогаз умеренно дорожает на фоне низкого спроса

По данным "Нафторинка", по состоянию на 13 февраля по сравнению с 11 февраля средняя оптовая цена LPG на условиях доставки выросла на 17 грн/т - до 61 525 грн/т. Подорожание было зафиксировано в Киеве и Волынской области, где оптовый игрок "Укревротрейд Оил" повысил цены на литовский газ на 500 грн/т.

Средняя цена газа на условиях самовывоза выросла на 454 грн/т — до 59 879 грн/т. Трейдер "ТД ДМС Трейд" снизил цену на 200 грн/т - до 60 300 грн/т в Киевской области. В то время как компания RLS, напротив, повысила цену пропан-бутана на 900–1 400 грн/т — до 59 900–60 500 грн/т в Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время "Евро Смарт Пауэр" в столичном регионе предлагала аналогичное горючее за 59 800 грн/т.

За первые три недели февраля среднесуточный импорт сжиженного газа упал на 54,6% по сравнению с аналогичным периодом января, достигнув 0,87 тыс. т. Существеннее всего упали морские поставки — на 0,78 тыс. т, до 0,48 тыс. т, тогда как поставки автотранспортом и железной дорогой снизились на 0,4 тыс. т.

На АЗС пропан-бутан умеренно дорожает. На прошлой неделе цена выросла на стелах некоторых АЗС сетей "БРСМ-Нафта" и Chipo.

По состоянию на 13 февраля, по сравнению с 6 февраля, средняя цена газа на АЗС выросла на 16 коп./л — до 38,43 грн/л. По сравнению с 11 февраля подорожание составило 6 коп./л.

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан ожидает, что на этой неделе газ в оптовом сегменте может подорожать в пределах 500–1000 грн/т из-за повышения себестоимости импорта пропан-бутана. В то же время розница также будет умеренно дорожать, догоняя опт, поэтому на этой неделе LPG на АЗС может прибавить в цене 25–50 коп./л .

Бизнесмен отмечает, что потребление газа остается крайне низким и пока он не видит предпосылок к его росту.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л
OKKO 63,99 63,99 39,99
WOG 63,99 63,99 39,98
Socar 63,99 63,99 39,98
Motto 59,99 59,49 36,49
БРСМ-Нефть 58,99 57,99 36,49

Данные: приложения сетей АЗС.