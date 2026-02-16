Нефть дешевеет на фоне ожидания профицита на мировом рынке: какими будут цены на украинских АЗС

В течение недели нефтяные котировки снова снизились после недельного роста. Ключевые игроки этого рынка ориентируются на увеличение избытка предложения, что может оказывать давление на цены и весной. В то же время на украинском рынке потепление и сокращение отключений стабилизировали цены на топливо.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько выросли после публикации инфляционного отчета США. Рост потребительских цен в январе оказался меньше, чем ожидалось ранее, что может стать сигналом предстоящего снижения процентных ставок и активизации американской экономики. США является крупнейшим в мире потребителем сырой нефти, поэтому рост экономической активности в этой стране увеличит мировой спрос.

По состоянию на вечер пятницы, 13 февраля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на март подорожали на $0,23 за баррель, или на 0,34%, — до $67,75 за баррель, а мартовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на 8% $62,89 за баррель. Через неделю Brent подешевела на 0,5%, а WTI — на 1%.

Удешевление на прошлой неделе произошло на фоне заявления Международного энергетического агентства о том, что мировой спрос в этом году будет расти меньше, чем ожидалось, а избыток предложения будет значительным. Кроме того, по сообщению Reuters, представители ОПЕК планируют встретиться 1 марта, чтобы обсудить возможность дальнейшего увеличения квот на добычу нефти.

Спрос на топливо для генераторов снижается из-за уменьшения отключений света

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", оптовые цены на дизтопливо на прошлой неделе несколько снизились. По состоянию на вечер пятницы, 13 февраля, по сравнению с 6 февраля, средняя оптовая цена дизельного горючего снизилась на 32 коп./л — до 51,39 грн/л, а по сравнению с 11 февраля падение составило 6 коп./л.

Котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже 13 февраля с начала торгов снизились на $1,90/т — до $670,60/т. На валютном рынке фиксируются незначительные изменения: по данным Национального банка, курс доллара по отношению к гривне снизился на 10 коп. - до 43,00 грн, а евро подешевел на 21 коп. - до 51,04 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте тоже начал дешеветь. По состоянию на 13 февраля по сравнению с 6 февраля средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 1,45 грн/л до 53,26 грн/л, а по сравнению с 11 февраля снижение цены составило 57 коп./л.

В европейских портах котировки бензина А-95 накануне, в четверг, также снизились: в портах северо-западной Европы топливо подешевело на $2-20/т - до $670/т-$687/т, а в Средиземноморье - на $20-23/т, до $671/т-$8

На АЗС, несмотря на тенденцию к удешевлению в оптовом сегменте, цены остаются относительно стабильными. Региональные операторы в большинстве своем удерживали цены на прежнем уровне, а в отдельных случаях повысили их на 50 коп./л–1 грн/л. На АЗС Marshal цены на бензин и дизтопливо выросли на 1 грн/л. Подобное повышение наблюдалось на станциях Parallel, "Укр-Петроль", ZOG (Запорожская обл.), "Днипронафта" (Днепропетровская обл.), Oil-X (Житомирская обл.), Kvorum (Николаевская обл.), Neon (Кировоградская обл.). По состоянию на 13 февраля по сравнению с 6 февраля средняя цена бензина А-95 выросла на 38 коп./л до 61,61 грн/л, а средняя цена дизтоплива выросла на 38 коп./л до 61,36 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , на этой неделе цены на АЗС будут оставаться относительно стабильными . В то же время, все еще остается потенциал к удорожанию бензина и дизеля на стелах на 1 грн/л. Впрочем, это подорожание будет отложено и вряд ли произойдет до конца февраля.

Также бизнесмен ожидает снижения разницы цен между обычными и премиальными марками бензина и дизтоплива: если эта разница составляет 10 грн/л, то после потепления она снизится до 2 грн/л. Кроме того, он указывает, что после сокращения продолжительности отключений света снижается и спрос на горючее для генераторов.

На западе Украины это снижение составило до 70%, а в другой части страны этот тренд также наблюдается, но падение не столь существенно. Речь идет именно о коммерческих потребителях, формирующих значительную часть этого рынка. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Автогаз умеренно дорожает на фоне низкого спроса

По данным "Нафторинка", по состоянию на 13 февраля по сравнению с 11 февраля средняя оптовая цена LPG на условиях доставки выросла на 17 грн/т - до 61 525 грн/т. Подорожание было зафиксировано в Киеве и Волынской области, где оптовый игрок "Укревротрейд Оил" повысил цены на литовский газ на 500 грн/т.

Средняя цена газа на условиях самовывоза выросла на 454 грн/т — до 59 879 грн/т. Трейдер "ТД ДМС Трейд" снизил цену на 200 грн/т - до 60 300 грн/т в Киевской области. В то время как компания RLS, напротив, повысила цену пропан-бутана на 900–1 400 грн/т — до 59 900–60 500 грн/т в Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время "Евро Смарт Пауэр" в столичном регионе предлагала аналогичное горючее за 59 800 грн/т.

За первые три недели февраля среднесуточный импорт сжиженного газа упал на 54,6% по сравнению с аналогичным периодом января, достигнув 0,87 тыс. т. Существеннее всего упали морские поставки — на 0,78 тыс. т, до 0,48 тыс. т, тогда как поставки автотранспортом и железной дорогой снизились на 0,4 тыс. т.

На АЗС пропан-бутан умеренно дорожает. На прошлой неделе цена выросла на стелах некоторых АЗС сетей "БРСМ-Нафта" и Chipo. По состоянию на 13 февраля, по сравнению с 6 февраля, средняя цена газа на АЗС выросла на 16 коп./л — до 38,43 грн/л. По сравнению с 11 февраля подорожание составило 6 коп./л.

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан ожидает, что на этой неделе газ в оптовом сегменте может подорожать в пределах 500–1000 грн/т из-за повышения себестоимости импорта пропан-бутана. В то же время розница также будет умеренно дорожать, догоняя опт, поэтому на этой неделе LPG на АЗС может прибавить в цене 25–50 коп./л .

Бизнесмен отмечает, что потребление газа остается крайне низким и пока он не видит предпосылок к его росту.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 63,99 63,99 39,99 WOG 63,99 63,99 39,98 Socar 63,99 63,99 39,98 Motto 59,99 59,49 36,49 БРСМ-Нефть 58,99 57,99 36,49

Данные: приложения сетей АЗС.