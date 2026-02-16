Нафта дешевшає на тлі очікування профіциту на світовому ринку: якими будуть ціни на українських АЗС

Протягом тижня нафтові котирування знову знизилися після кількатижневого зростання. Ключові гравці цього ринку орієнтуються на збільшення надлишку пропозиції, що може тиснути на ціни й навесні. Водночас на українському ринку потепління та скорочення відключень стабілізували ціни на пальне.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо підросли після публікації інфляційного звіту США. Зростання споживчих цін у січні виявилося меншим, ніж очікували раніше, що може стати сигналом майбутнього зниження відсоткових ставок та активізації американської економіки. США є найбільшим у світі споживачем сирої нафти, тож зростання економічної активності у цій країні збільшить світовий попит.

Станом на вечір п’ятниці, 13 лютого, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на березень здорожчали на $0,23 за барель, або на 0,34%, — до $67,75 за барель, а березневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зросли на $0,05, або на 0,08%, — до $62,89 за барель. За тиждень Brent здешевшала на 0,5%, а WTI — на 1%.

Здешевшання протягом минулого тижня відбулося на тлі заяви Міжнародного енергетичного агентства про те, що світовий попит цього року зростатиме менше, ніж очікувалося, а надлишок пропозиції буде доволі значним. Крім того, за повідомленням Reuters, представники ОПЕК+ планують зустрітися 1 березня, щоб обговорити можливість подальшого збільшення квот на видобуток нафти.

Попит на пальне для генераторів знижується через зменшення відключень світла

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", гуртові ціни на дизпаливо на минулому тижні дещо знизилися. Станом на вечір п'ятниці, 13 лютого, порівняно з 6 лютого середня гуртова ціна дизельного пального знизилася на 32 коп./л — до 51,39 грн/л, а порівняно з 11 лютого падіння склало 6 коп./л.

Котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі 13 лютого від початку торгів знизилися на $1,90/т — до $670,60/т. На валютному ринку фіксуються незначні зміни: за даними Національного банку курс долара відносно гривні знизився на 10 коп. — до 43,00 грн, а євро здешевшав на 21 коп. — до 51,04 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті також почав дешевшати. Станом на 13 лютого порівняно з 6 лютого середня гуртова ціна бензину А-95 знизилася на 1,45 грн/л — до 53,26 грн/л, а порівняно з 11 лютого зниження ціни склало 57 коп./л.

У європейських портах котирування бензину А-95 напередодні, у четвер, також знизилися: у портах північно-західної Європи пальне здешевшало на $2–20/т — до $670/т–$687/т, а в Середземномор’ї — на $20–23/т, до $671/т–$689/т.

На АЗС, попри тенденцію до здешевшання в гуртовому сегменті, ціни залишаються відносно стабільними. Регіональні оператори здебільшого утримували ціни на попередньому рівні, а в окремих випадках підвищили їх на 50 коп./л–1 грн/л. На АЗС Marshal ціни на бензин та дизпальне зросли на 1 грн/л. Подібне підвищення спостерігалося на станціях Parallel, "Укр-Петроль", ZOG (Запорізька обл.), "Дніпронафта" (Дніпропетровська обл.), Oil-X (Житомирська обл.), Kvorum (Миколаївська обл.), Neon (Кіровоградська обл.). Станом на 13 лютого порівняно з 6 лютого середня ціна бензину А-95 зросла на 38 коп./л — до 61,61 грн/л, а середня ціна дизпального зросла на 38 коп./л — до 61,36 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, цього тижня ціни на АЗС залишатимуться відносно стабільними . Водночас усе ще залишається потенціал до здорожчання бензину та дизелю на стелах на 1 грн/л. Втім це здорожчання буде відкладеним і навряд чи відбудеться до кінця лютого.

Також бізнесмен очікує зниження різниці цін між звичайними та преміальними марками бензину та дизпального: якщо зараз ця різниця складає 10 грн/л, то після потепління вона знизиться до 2 грн/л. Крім того, він вказує, що після скорочення тривалості відключень світла знижується і попит на пальне для генераторів.

На заході України це зниження склало до 70%, а в іншій частині країни цей тренд також спостерігається, але падіння не таке суттєве. Мова йде саме про комерційних споживачів, які формують значну частину цього ринку Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Автогаз помірно дорожчає на тлі низького попиту

За даними "Нафторинку", станом на 13 лютого порівняно з 11 лютого середня гуртова ціна LPG на умовах доставки зросла на 17 грн/т — до 61 525 грн/т. Здорожчання було зафіксовано в Києві та Волинській області, де гуртовий гравець "Укрєвротрейд Оіл" підвищив ціни на литовський газ на 500 грн/т.

Середня ціна газу на умовах самовивозу загалом зросла на 454 грн/т — до 59 879 грн/т. Трейдер "ТД ДМС Трейд" знизив ціну на 200 грн/т — до 60 300 грн/т у Київській області. Тоді як компанія RLS, навпаки, підвищила ціну пропан-бутану на 900–1 400 грн/т — до 59 900–60 500 грн/т у Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Водночас "Євро Смарт Пауер" у столичному регіоні пропонувала аналогічне пальне за 59 800 грн/т.

За перші три тижні лютого середньодобовий імпорт скрапленого газу впав на 54,6% порівняно з аналогічним періодом січня, досягнувши 0,87 тис. т. Найсуттєвіше впали морські постачання — на 0,78 тис. т, до 0,48 тис. т, тоді як постачання автотранспортом та залізницею знизилися на 0,27 тис. т — до 0,4 тис. т.

На АЗС пропан-бутан помірно дорожчає. На минулому тижні ціна зросла на стелах деяких АЗС мереж "БРСМ-Нафта" та Chipo. Станом на 13 лютого порівняно з 6 лютого середня ціна газу на АЗС зросла на 16 коп./л — до 38,43 грн/л. Порівняно з 11 лютого здорожчання склало 6 коп./л.

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан очікує, що цього тижня газ у гуртовому сегменті може здорожчати в межах 500–1000 грн/т через підвищення собівартості імпорту пропан-бутану. Водночас роздріб також помірно дорожчатиме, наздоганяючи гурт, тож цього тижня LPG на АЗС може додати в ціні 25–50 коп./л.

Бізнесмен зауважує, що споживання газу наразі залишається вкрай низьким і поки що він не бачить передумов до його зростання.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 63,99 63,99 39,99 WOG 63,99 63,99 39,98 Socar 63,99 63,99 39,98 Motto 59,99 59,49 36,49 БРСМ-Нафта 58,99 57,99 36,49

Дані: застосунки мереж АЗС.