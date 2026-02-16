Нафта стабільна перед переговорами США та Ірану: які ціни

У понеділок, 16 лютого, ціни на нафту залишаються майже без змін. Інвестори зважують наслідки другого раунду переговорів США та Ірану щодо ядерної програми Тегерана та можливе збільшення поставок від ОПЕК+.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Нафта в зоні стабільності

Ціни на нафту майже не змінилися. Ф'ючерси на Brent зросли на 3 центи до 67,78 долара за барель, а американська нафта WTI додала 2 центи, досягнувши 62,91 долара за барель.

Минулого тижня обидва еталони показали невелике падіння: Brent втратила близько 0,5%, а WTI – приблизно 1%. Через вихідний у США розрахунків за WTI у понеділок не проводили.

Причини коливань

Ціни на нафту залишаються чутливими до геополітичних та ринкових факторів. Основним драйвером нинішньої волатильності є очікування другого раунду переговорів між США та Іраном у Женеві щодо ядерної програми Тегерана. Інвестори зважують, наскільки ці переговори можуть знизити напруженість у регіоні та запобігти новому військовому конфлікту. Водночас Іран прагне укласти угоду, яка принесе економічні вигоди обом сторонам, включно з інвестиціями в енергетику, гірничодобувну промисловість та закупівлю літаків, що додатково впливає на очікування ринку.

Геополітична напруженість посилюється через військові переміщення США: до регіону відправлено другий авіаносець, а Іран загрожує ударами по будь-яких військових базах США у разі атак на свою територію. Ці фактори створюють невизначеність, яка підвищує ризик різких коливань цін.

Додатково на ринок впливає потенційне збільшення поставок нафти від ОПЕК+ після тримісячної паузи, яке планується з квітня для задоволення пікового літнього попиту. На короткий термін ліквідність ринку обмежена через свята у Китаї, Південній Кореї та Тайвані, а також через День президентів у США.

Загалом, поєднання геополітичних ризиків, очікувань щодо ядерної угоди, змін у пропозиції ОПЕК+ та низької ліквідності на ринках робить нафту особливо вразливою до різких двосторонніх коливань у найближчій перспективі.

Ціни на нафту та Україна

Нагадаємо, протягом тижня нафтові котирування знову знизилися після кількатижневого зростання.

Ключові гравці цього ринку орієнтуються на збільшення надлишку пропозиції, що може тиснути на ціни й навесні. Водночас на українському ринку потепління та скорочення відключень стабілізували ціни на пальне.