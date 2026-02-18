Темпы бурения нефтяных скважин в России самые низкие за последние три года

В 2025 году российские нефтедобывающие компании сократили объем бурения до самого низкого уровня за последние три года, что ухудшает перспективы добычи на фоне санкционного давления, удешевления нефти и укрепления рубля.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Российские буровые установки в 2025 году пробурили около 29,14 тыс. км эксплуатационных скважин, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. После рекордной активности в начале года темпы бурения начали замедляться уже в июне, а в декабре объемы были примерно на 16% ниже, чем в том же месяце 2024 года.

Понижение активности происходит на фоне ухудшения денежных характеристик русских нефтяных компаний. Мировые цены на нефть снижались, дисконт на российское сырье рос из-за усиления западных санкций, а укрепление рубля уменьшало экспортные доходы в национальной валюте.

После внесения США в санкционные списки "Роснефть" и "Лукойл" скидка на Urals к эталонной Brent выросла примерно до 27 долларов за баррель, что более чем вдвое превышает уровень начала года.

Аналитики отмечают, что сокращение бурения является логической реакцией компаний на падение доходности. В то же время, эффект от этого процесса проявляется с задержкой в несколько месяцев, поэтому основное влияние на добычу ожидается во втором или третьем квартале 2026 года.

В январе средняя добыча нефти в России составила 9,246 млн баррелей в сутки — это на 328 тыс. баррелей меньше установленной для страны квоты в рамках соглашения ОПЕК+. Из-за трудностей с поиском покупателей объем хранящейся на танкерах российской нефти вырос примерно до 140 млн баррелей по сравнению со 100 млн в начале октября.

Дополнительным фактором понижения добычи стали атаки на нефтяную инфраструктуру.

По оценкам экспертов, для поддержки стабильного уровня добычи на уровне 9,2–9,4 млн баррелей в сутки России необходимо ежегодно бурить не менее 26–29 тыс. км скважин. Дальнейшее сокращение объемов ниже этого уровня неизбежно приведет к падению производства и может стоить стране доли мирового рынка в пользу других участников ОПЕК+.

В то же время, часть аналитиков считает, что общий объем производства жидких углеводородов в 2026 году может остаться близким к уровню 2024-го благодаря росту добычи газового конденсата.

В то же время, ОПЕК опубликовала свой первый прогноз на 2027 год, согласно которому мировой потребительский спрос продолжит активно расти.