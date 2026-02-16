Китай може оновити рекорд імпорту російської нафти у лютому, поки Індія відступає

Імпорт російської нафти до Китаю зростає третій місяць поспіль і в лютому готується оновити історичний рекорд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

За даними трейдерів, незалежні китайські НПЗ активно скуповують сировину з величезними знижками після того, як Індія різко скоротила свої закупівлі

Головною причиною такої динаміки стало масове переспрямування вантажів, які раніше призначалися для Індії.

Після того як Нью-Делі скоротив закупівлі через тиск західних санкцій та прагнення укласти торговельну угоду зі США, незалежні китайські НПЗ почали активно скуповувати російську сировину зі значними знижками.

Рекордні показники

Попередні оцінки профільних агентств підтверджують суттєвий стрибок обсягів.

Згідно з даними Vortexa Analytics, поставки нафти з РФ до КНР у лютому оцінюються у 2,07 мільйона барелів на добу, що значно перевищує січневий показник у 1,7 мільйона. Аналогічну тенденцію фіксує і агентство Kpler, вказуючи на обсяг у 2,083 млн барелів на добу.

Таким чином, Китай остаточно закріпив за собою статус головного клієнта Москви у сфері морських перевезень нафти, який він утримує ще з листопада минулого року.

Ціновий демпінг

Падіння попиту з боку Індії змусило російських експортерів знизити ціни до мінімальних за останні роки рівнів. Нафта сорту Urals, що завантажується в європейських портах, наразі торгується зі знижкою 9–11 доларів відносно еталона ICE Brent.

Окрім Urals, до Китаю активно надходять сорти Сокол та Варандей, які створюють серйозну конкуренцію регулярним поставкам далекосхідної суміші ESPO.

Остання торгується з дисконтом у 8–9 доларів за барель, що робить російську нафту надзвичайно вигідною для китайської переробки.

Нагадаємо, російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ. Барель російської сировини пропонується індійським нафтопереробникам за ціною, що на 10–11 доларів нижча за еталонну марку Brent (включаючи доставку).