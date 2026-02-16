Китай может обновить рекорд импорта российской нефти в феврале, пока Индия отступает

Импорт российской нефти в Китай растет третий месяц подряд и в феврале готовится обновить исторический рекорд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

По данным трейдеров, независимые китайские НПЗ активно скупают сырье с огромными скидками после того, как Индия резко сократила свои закупки.

Главной причиной такой динамики стало массовое перенаправление грузов, ранее предназначавшихся для Индии.

После того, как Нью-Дели сократил закупки из-за давления западных санкций и стремления заключить торговое соглашение с США, независимые китайские НПЗ начали активно скупать российское сырье со значительными скидками.

Рекордные показатели

Предварительные оценки профильных агентств подтверждают существенный скачок объемов.

Согласно данным Vortexa Analytics, поставки нефти из РФ в КНР в феврале оцениваются в 2,07 миллиона баррелей в сутки, что значительно превышает январский показатель в 1,7 миллиона. Аналогичную тенденцию фиксирует и агентство Kpler, указывая на объем в 2,083 млн баррелей в сутки.

Таким образом Китай окончательно закрепил за собой статус главного клиента Москвы в сфере морских перевозок нефти, который он удерживает еще с ноября прошлого года.

Ценовой демпинг

Падение спроса со стороны Индии вынудило российских экспортеров снизить цены до минимальных за последние годы уровней. Нефть сорта Urals, загружаемая в европейских портах, сейчас торгуется со скидкой 9–11 долларов по отношению к эталону ICE Brent.

Кроме Urals, в Китай активно поступают сорта Сокол и Варандей, создающие серьезную конкуренцию регулярным поставкам дальневосточной смеси ESPO.

Последняя торгуется с дисконтом в 8–9 долларов за баррель, что делает российскую нефть очень выгодной для китайской переработки.

Напомним, российские экспортеры нефти начали предлагать индийским НПЗ значительно большие скидки, пытаясь сорвать договоренности между премьером Моди и президентом Трампом о полном отказе Индии от энергоресурсов из РФ. Баррель российского сырья предлагается индийским нефтепереработчикам по цене, которая на 10–11 долларов ниже эталонной марки Brent (включая доставку).