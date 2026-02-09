Индия отказывается от дальнейшего импорта российской нефти ради соглашения с Трампом

Индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти с поставками в апреле и могут воздерживаться от таких соглашений и далее, чтобы поспособствовать заключению торгового соглашения с США, давящим на Нью-Дели об отказе от нефти из РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Недавно США и Индия объявили о рамочной торговой договоренности, которую планируют финализовать до марта. Она предполагает снижение тарифов и углубление экономического сотрудничества.

На этом фоне большинство индийских НПЗ приостановили покупку российской сырой нефти, хотя отдельные поставки на март уже были запланированы.

В частности, речь идет об индийских компаниях Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) и Reliance Industries (RELI.NS).

Официально Индия не заявляла о намерении полностью прекратить импорт российской нефти. В МИД страны отметили, что стратегия Нью-Дели основывается на диверсификации источников энергии в соответствии с рыночными условиями и международной ситуацией.

После вторжения России в Украину Индия стала одним из самых крупных покупателей российской нефти со скидкой, однако в последние месяцы объемы импорта существенно сокращаются. По данным источников, страна может снизить закупки до 500–600 тыс. баррелей в сутки, тогда как в прошлом году средний показатель достигал около 1,7 млн баррелей. Индийские НПЗ наращивают импорт нефти с Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, уменьшая зависимость от российских поставок.

Трамп отменил дополнительные пошлины для Индии, которые вводились из-за импорта российской нефти

Президент США Дональд Трамп отменил 25-процентные тарифы на импорт из Индии, введенные из-за закупки российской нефти, сообщила пресс-служба Белого дома.

Так, с 7 февраля товары из Индии, импортируемые в США, больше не подлежат дополнительным пошлинам в 25%.

Американский президент также заявил, что Индия планирует постепенно перестать покупать российскую нефть и импортировать больше из Соединенных Штатов и Венесуэлы.

Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины затронули более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.