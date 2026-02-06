Крупнейший импортер российской нефти в Индию возвращается в Венесуэлу

Компания Reliance Industries, являющаяся крупнейшим покупателем российской нефти в Индии, возобновила закупки венесуэльской сырой нефти после годовой паузы. Это решение отражает стремление компании и страны диверсифицировать поставки энергоресурсов, а также последствия недавних действий США в нефтяной отрасли Венесуэлы, возвращающих ее продукцию на мировой рынок.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По данным источника, знакомого с соглашением, Reliance приобрела один крупный танкер VLTC с грузом около 2 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Компания пока не комментирует сделку.

Эта поставка стала первой после того, как США арестовали бывшего президента Николаса Мадуро и вмешались в нефтяной сектор Венесуэлы. Она также совпала с заключением торгового соглашения между США и Индией, которое уменьшает тарифы на индийский экспорт.

Ранее Reliance регулярно импортировала венесуэльскую нефть: на нее приходилось около 25% экспорта страны в 2019 году. Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что энергетическая безопасность и диверсификация поставок остаются главными приоритетами страны, а правительство открыто к коммерческим возможностям любых источников сырья.

Нефтетрейдеры Vitol Group и Trafigura Group в последние дни предлагали венесуэльскую нефть покупателям в Китае и Индии. Ориентировочные цены на поставки в Азию составляли 5–8 долларов за баррель со скидкой по сравнению с фьючерсами ICE Brent с поступлением груза в апреле.

Заметим, Российские экспортеры нефти начали предлагать индийским НПЗ гораздо большие скидки, пытаясь сорвать договоренности между премьером Моди и президентом Трампом о полном отказе Индии от энергоресурсов из РФ.