Поставка российской нефти на Кубу продолжается, несмотря на угрозы США

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters со ссылкой на заявление посла России на острове Виктора Коронелли.

Россия будет продолжать поставку нефти на Кубу. "Мы предполагаем, что эта практика продолжится", - отметил он, подчеркнув, что поставки проходят уже несколько лет.

Решение Москвы происходит на фоне угроз США применить тарифы против любой страны, поставляющей нефть на Кубу. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты начали переговоры с "высшими лицами Кубы" после того, как объявил остров "необычной и чрезвычайной угрозой" для национальной безопасности.

Ранее США приняли меры по блокированию поставок нефти на Кубу, в частности из Венесуэлы, что привело к росту цен на продукты и транспорт, а также вызвало серьезную нехватку топлива и многочасовые отключения электроэнергии в столице Гавани.

Новые угрозы от ЕС

С 1 февраля уровень предельной цены на российскую нефть был понижен до $44,10 за баррель (из предыдущих $60).

Однако в Евросоюзе уже рассматривают более радикальный шаг — полный запрет на предоставление судов и услуг для перевозки российской нефти, независимо от ее цены.

Это может оказаться критическим ударом по способности Кремля финансировать военный бюджет.

Напомним, в 2025 году Китай стал главным поглотителем избытка сырой нефти в мире. В декабре импорт достиг рекордных 13,18 млн баррелей в сутки, что на 17% больше, чем в декабре 2024 года. Общий профицит сырой нефти в стране превысил 1 млн баррелей в сутки.