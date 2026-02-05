Постачання російської нафти на Кубу триває попри загрози США

Росія продовжуватиме постачати нафту на Кубу. Це рішення відбувається на тлі загроз США застосувати тарифи.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters з посиланням на заяву посла Росії на острові Віктора Коронеллі.

Нафта з Росії на Кубу

Росія продовжуватиме постачати нафту на Кубу. "Ми припускаємо, що ця практика продовжиться", - зазначив він, підкресливши, що постачання відбуваються вже кілька років.

Рішення Москви відбувається на тлі загроз США застосувати тарифи проти будь-якої країни, яка постачає нафту на Кубу. Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати розпочали переговори з "найвищими особами Куби" після того, як оголосив острів "незвичайною та надзвичайною загрозо"» для національної безпеки.

Раніше США вжили заходів для блокування поставок нафти на Кубу, зокрема з Венесуели, що призвело до зростання цін на продукти та транспорт, а також викликало серйозну нестачу палива й багатогодинні відключення електроенергії в столиці Гавані.

Нові загрози від ЄС

З 1 лютого рівень граничної ціни на російську нафту було знижено до $44,10 за барель (з попередніх $60).

Проте в Євросоюзі вже розглядають радикальніший крок — повну заборону на надання суден та послуг для перевезення російської нафти, незалежно від її ціни.

Це може стати критичним ударом по здатності Кремля фінансувати військовий бюджет.

Нагадаємо,у 2025 році Китай став головним поглиначем надлишку сирої нафти у світі. У грудні імпорт досяг рекордних 13,18 млн барелів на добу, що на 17% більше, ніж у грудні 2024 року. Загальний профіцит сирої нафти у країні перевищив 1 млн барелів на добу.