Нафта здорожчала до шестимісячних максимумів через ризики удару США по Ірану: якими будуть ціни на українських АЗС у лютому

Напружені відносини між адміністрацією Білого дому та Тегераном уже два тижні штовхають нафтові котирування вгору. Тож ціни на еталонні марки нафти досягли максимальних значень за останні пів року. На тлі цього у січні гривня ослабла відносно долара та євро. Ці чинники традиційно є визначальними для ціноутворення на українських АЗС.

За минулий тиждень світові ціни на нафту зросли до шестимісячних максимумів, оскільки інвестори зважають на ризики, пов’язані з напругою у відносинах між США та Іраном. Американський президент Дональд Трамп раніше закликав Іран укласти ядерну угоду, інакше країна зіткнеться з нападом, на що Тегеран пообіцяв жорстку відповідь.

У Вашингтоні відбуваються окремі переговори високопосадовців оборонних та розвідувальних служб з Ізраїлю та Саудівської Аравії щодо Ірану. Американські чиновники підтверджують, що президент Трамп розглядає всі варіанти, але остаточного рішення про удар по Ірану ще не ухвалено.

Станом на вечір п’ятниці, 30 січня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на березень здешевшали на $0,27 за барель, або на 0,39%, — до $69,32 за барель, а березневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизилися на $0,21, або на 0,32%, — до $65,21 за барель. Протягом січня нафта марки Brent зросла на 14,7%, що є найбільшим стрибком із січня 2022 року, а WTI — на шляху до зростання на 12% у січні, що стане її найбільшим місячним зростанням із липня 2023 року.

Невелике зниження котирувань 30 січня відбулося після того, як Трамп заявив, що після завершення повноважень голови Федеральної резервної системи (виконує в США функції центрального банку) Джерома Пауела на цю посаду призначать Кевіна Уорша. Після цієї заяви долар укріпився відносно інших валют, що, на думку трейдерів, може обмежити попит. Зниженню котирувань також сприяли заяви про "енергетичне перемир'я" між Росією та Україною.

Дизель та бензин продовжують дорожчати на тлі зростання цін на нафту

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", протягом минулого тижня гуртові ціни на дизпаливо продовжили зростати. Станом на вечір п’ятниці, 30 січня, порівняно з 23 січня середня гуртова ціна дизпалива зросла на 43 коп./л — до 51,36 грн/л. Порівняно з 28 січня дизель у гурті в середньому здорожчав на 25 коп./л.

На світових ринках дизельні котирування також зростають: ф’ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі зросли на $13,00/т (+1,8%) — до $734,00/т (станом на 17:26 за Києвом). Від початку місяця зростання склало майже 20%. Курс долара залишається нестабільним — 42,85 грн (–0,15 грн), а євро зросло до 51,24 грн (+0,01 грн) за даними НБУ. Від початку січня долар здорожчав на 0,55 грн, а євро — на 1,53 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті за минулий тиждень також здорожчав. Станом на вечір п’ятниці, 30 січня, порівняно з 23 січня середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 2,25 грн/л. Порівняно з 28 січня бензин у гурті в середньому здорожчав на 51 коп./л.

Котирування А-95 в європейських портах у четвер, 29 січня, зросли на 1,9–2,8%. У портах Північно-Західної Європи пальне здорожчало на $18/т — до $653/т–$682/т (CIF), а в Середземномор’ї — на $13–14/т, до $676/т–$699/т.

На АЗС ціни на паливо зростають услід за гуртом. 30 січня на станціях великих мереж OKKO та WOG бензин і дизпальне подорожчали на 1 грн/л. Також ціна на ці види пального на 1 грн/л зросла на АЗС Ukrnafta, UPG, AMIC та SOCAR. У столичній KLO зростання склало 0,3–1,1 грн/л для бензину і ДП. На АЗС криворізької RLS ціна зимового дизпального зросла одразу на 3 грн/л — до 65 грн/л.

Станом на 30 січня порівняно з 23 січня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 92 коп./л — до 61 грн/л, а середня ціна дизпального збільшилася на 76 коп./л — до 60,58 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, через зростання нафтових котирувань бензин та дизель на українських АЗС можуть протягом лютого здорожчати на 2 грн/л. Однак чи буде це зростання різким — наразі під питанням.

Ми очікуємо, що дизель та бензин на цьому тижні здорожчають на 1 грн/л. Здорожчання ще на 1 грн/л відбудеться протягом наступних двох тижнів Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він зазначає, що зараз попит на звичайне дизпаливо залишається низьким через морози, які можуть викликати погіршення якості цього пального. Водночас дуже високим є попит на арктичні марки дизпалива, які імпортують із США. Проте обсяги імпорту арктичних марок залишаються невеликими, тож ціна на них зростає навіть більше, ніж на звичайні види палива.

Крім того, за оцінкою Льоушкіна, протягом лютого багато чого залежатиме від подальшого розвитку подій у Перській затоці. За песимістичним сценарієм може відбутися ескалація конфлікту між США та Іраном, що призведе до перекриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% усього світового нафтового трафіку. Як наслідок, нафта Brent у короткий термін може здорожчати до $80–$90 за барель, а пальне в Україні отримає потенціал до зростання на 10 грн/л.

Газ у гурті дорожчає після зростання цін великого алжирського трейдера

За даними "Нафторинку", на минулому тижні котирування скрапленого газу від алжирської компанії Sonatrach на лютий збільшилися порівняно з січневими котируваннями. Так, пропан подорожчав на $25/т — до $500/т, а ціна бутану зросла на $5/т — до $490/т.

Через це пропозиції від українських трейдерів також почали дорожчати. 30 січня середня ціна на LPG з доставкою по Україні зросла на 15 грн/т порівняно з 28 січня, склавши 61 444 грн/т. Зростання ціни зафіксовано лише в Закарпатській області (+0,8%, 60 250 грн/т), що було зумовлено підвищенням ціни товару (0,555 кг/м³) від "Полтава Газтрейд" на 500–1 000 грн/т у цьому регіоні — до 60 000–60 500 грн/т.

Середня ціна самовивозом зросла на 114 грн/т, досягнувши 59 498 грн/т. Висхідну динаміку в Центральних та Західних областях спричинили "Газтрон Україна", "ТД ДМС Трейд" та "Укрпалетсистем", які підвищили ціну газу на 400–1 000 грн/т — до 59 000–60 500 грн/т. Також у Київській області компанія "Мартін Трейд" повернулася з пропозицією міксу (0,530 кг/м³) за 67 000 грн/т, що на 400 грн/т дорожче за ціну на початку тижня. Водночас на Закарпатті "Полтава Газтрейд" підняла ціну на 900 грн/т — до 59 300 грн/т.

На АЗС ціни на пропан-бутан дещо зросли, але динаміка є неспівставною зі зростанням цін на бензин та дизель. Станом на 30 січня порівняно з 23 січня газ на українських АЗС у середньому здорожчав на 11 коп./л — до 38,23 грн/л.

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан каже, що на цьому тижні в гурті очікується зростання цін у межах 500 грн/т. Основним чинником є попереднє ослаблення гривні. Водночас газ на АЗС цього тижня може додати в ціні ще 20–50 коп./л через попереднє здорожчання в гурті. При цьому протягом лютого Шубан не очікує суттєвих змін цін на газ, оскільки споживання цього виду пального зараз є вкрай низьким.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 63,99 63,99 39,99 WOG 63,99 63,99 39,98 Socar 63,99 63,99 39,98 Motto 59,99 59,49 36,49 БРСМ-Нафта 59,99 56,99 36,49

Дані: застосунки мереж АЗС.