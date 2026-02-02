Нефть подорожала до шестимесячных максимумов из-за рисков удара США по Ирану: какими будут цены на украинских АЗС в феврале

Напряженные отношения между администрацией Белого дома и Тегераном уже две недели толкают нефтяные котировки вверх. Так что цены на эталонные марки нефти достигли максимальных значений за последние полгода. На фоне этого в январе гривна ослабла по отношению к доллару и евро. Эти факторы традиционно определяют ценообразование на украинских АЗС.

За прошедшую неделю мировые цены на нефть выросли до шестимесячных максимумов, поскольку инвесторы учитывают риски, связанные с напряжением в отношениях между США и Ираном . Американский президент Дональд Трамп ранее призвал Иран заключить ядерное соглашение, в противном случае страна столкнется с нападением, на что Тегеран пообещал жесткий ответ.

В Вашингтоне проходят отдельные переговоры высокопоставленных чиновников оборонных и разведывательных служб по Израилю и Саудовской Аравии по Ирану. Американские чиновники подтверждают, что президент Трамп рассматривает все варианты, но окончательное решение об ударе по Ирану еще не принято.

По состоянию на вечер пятницы, 30 января, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на март подешевели на $0,27 за баррель, или на 0,39%, — до $69,32 за баррель, а мартовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermedia2, снизились на $3,2, $65,21 за баррель. В январе нефть марки Brent выросла на 14,7%, что является наибольшим скачком с января 2022 года, а WTI — на пути к росту на 12% в январе, что станет ее наибольшим месячным ростом с июля 2023 года.

Небольшое снижение котировок 30 января произошло после того, как Трамп заявил, что после завершения полномочий главы Федеральной резервной системы (выполняющей в США функции центрального банка) Джерома Пауэлла на эту должность назначат Кевина Уорша. После этого заявления доллар укрепился по отношению к другим валютам, что, по мнению трейдеров, может ограничить спрос. Снижению котировок также способствовали заявления об " энергетическом перемирии " между Россией и Украиной.

Дизель и бензин продолжают дорожать на фоне роста цен на нефть.

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в течение прошлой недели оптовые цены на дизтопливо продолжили расти. По состоянию на вечер пятницы, 30 января, по сравнению с 23 января, средняя оптовая цена дизтоплива выросла на 43 коп./л — до 51,36 грн/л. По сравнению с 28 января дизель в опте в среднем подорожал на 25 коп./л.

На мировых рынках дизельные котировки также растут: фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже выросли на $13,00/т (+1,8%) до $734,00/т (по состоянию на 17:26 по Киеву). С начала месяца рост составил почти 20%. Курс доллара остается нестабильным – 42,85 грн (–0,15 грн), а евро выросло до 51,24 грн (+0,01 грн) по данным НБУ. С начала января доллар подорожал на 0,55 грн, а евро – на 1,53 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте за прошлую неделю также подорожал. По состоянию на вечер пятницы, 30 января, по сравнению с 23 января, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 2,25 грн/л. По сравнению с 28 января, бензин в опте в среднем подорожал на 51 коп./л.

Котировки А-95 в европейских портах в четверг, 29 января, выросли на 1,9-2,8%. В портах Северо-Западной Европы топливо подорожало на $18/т - до $653/т-$682/т (CIF), а в Средиземноморье - на $13-14/т, до $676/т-$699/т.

На АЗС цены на топливо растут вслед за оптом. 30 января на станциях крупных сетей OKKO и WOG бензин и дизтопливо подорожали на 1 грн/л. Также цена на эти виды горючего на 1 грн/л выросла на АЗС Ukrnafta, UPG, AMIC и SOCAR. В столичной KLO рост составил 0,3–1,1 грн/л для бензина и ГП. На АЗС криворожской RLS цена зимнего дизтоплива выросла сразу на 3 грн/л – до 65 грн/л.

По состоянию на 30 января по сравнению с 23 января средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 92 коп./л до 61 грн/л, а средняя цена дизтоплива увеличилась на 76 коп./л до 60,58 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , из-за роста нефтяных котировок бензин и дизель на украинских АЗС могут в течение февраля подорожать на 2 грн/л. Однако будет ли этот рост резким, пока под вопросом.

Мы ожидаем, что дизель и бензин на этой неделе подорожают на 1 грн/л. Удорожание еще на 1 грн/л произойдет в течение следующих двух недель Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он отмечает, что сейчас спрос на обычное дизтопливо остается низким из-за морозов, которые могут вызвать ухудшение качества этого топлива. В то же время очень высок спрос на арктические марки дизтоплива, которые импортируют из США. Однако объемы импорта арктических марок остаются небольшими, так что цена на них растет даже больше, чем на обычные виды топлива.

Кроме того, по оценке Леушкина, в течение февраля многое будет зависеть от дальнейшего развития событий в Персидском заливе. По пессимистическому сценарию может произойти эскалация конфликта между США и Ираном, что приведет к перекрытию Ормузского пролива, через который проходит около 20% всего мирового нефтяного трафика. Как следствие, нефть Brent в короткие сроки может подорожать до $80–$90 за баррель, а горючее в Украине получит потенциал к росту на 10 грн/л.

Газ в опте дорожает после роста цен крупного алжирского трейдера

По данным "Нафторинка", на прошлой неделе котировки сжиженного газа от алжирской компании Sonatrach на февраль увеличились по сравнению с январскими котировками. Так, пропан подорожал на $25/т – до $500/т, а цена бутана выросла на $5/т – до $490/т.

Из-за этого предложения от украинских трейдеров тоже начали дорожать. 30 января средняя цена на LPG с доставкой по Украине выросла на 15 грн/т по сравнению с 28 января, составив 61444 грн/т. Рост цены зафиксирован только в Закарпатской области (+0,8%, 60 250 грн/т), что было обусловлено повышением цены товара (0,555 кг/м³) от "Полтава Газтрейд" на 500–1 000 грн/т в этом регионе – до 60 000–60 500

Средняя цена самовывозом выросла на 114 грн/т, достигнув 59498 грн/т. Восходящую динамику в Центральных и Западных областях вызвали "Газтрон Украина", "ТД ДМС Трейд" и "Укрпаллетсистем", которые повысили цену газа на 400-1 000 грн/т - до 59 000-60 500 грн/т. Также в Киевской области компания "Мартин Трейд" вернулась с предложением микса (0,530 кг/м³) за 67 000 грн/т, что на 400 грн/т дороже цены в начале недели. В то же время в Закарпатье "Полтава Газтрейд" подняла цену на 900 грн/т — до 59 300 грн/т.

На АЗС цены на пропан-бутан несколько выросли, но динамика несопоставима с ростом цен на бензин и дизель. По состоянию на 30 января, по сравнению с 23 января, газ на украинских АЗС в среднем подорожал на 11 коп./л — до 38,23 грн/л.

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что на этой неделе в опте ожидается рост цен в пределах 500 грн/т. Основным фактором является предварительное ослабление гривны. В то же время газ на АЗС на этой неделе может прибавить в цене еще 20–50 коп./л из-за предварительного подорожания в опте. При этом в течение февраля Шубан не ожидает существенных изменений цен на газ, поскольку потребление этого вида горючего сейчас крайне низко.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 63,99 63,99 39,99 WOG 63,99 63,99 39,98 Socar 63,99 63,99 39,98 Motto 59,99 59,49 36,49 БРСМ-Нефть 59,99 56,99 36,49

Данные: приложения сетей АЗС.