Ціни на нафту впали на фоні очікувань удару США по Ірану

У п’ятницю, 30 січня, світові ціни на нафту знизилися більш ніж на 1%, відкотившись від багатомісячних максимумів. Аналітики пояснюють падіння тим, що очікування негайної атаки на Іран не справдилися, що призвело до тимчасового зниження ризикової премії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 91 цент до 69,80 долара за барель після зростання на 3,4% і закриття на найвищому рівні з 31 липня у четвер. Термін дії березневого контракту закінчується пізніше у п'ятницю. Більш активний квітневий контракт знизився на 1,07 долара до 68,52 долара.

Напруга на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході залишається вкрай напруженою через нарощування військової присутності США. Президент Дональд Трамп раніше закликав Іран укласти ядерну угоду, інакше країна зіткнеться з нападом, на що Тегеран обіцяв жорстку відповідь.

У Вашингтоні відбуваються окремі переговори високопосадовців оборонних та розвідувальних служб з Ізраїлю та Саудівської Аравії щодо Ірану. Американські чиновники підтверджують, що президент Трамп розглядає всі варіанти, але остаточного рішення про удар по Ірану ще не ухвалено.

Прогнози аналітиків

Аналітики JPMorgan, попри потенційну ескалацію, не очікують тривалих перебоїв у постачанні нафти через високу інфляцію та проміжні вибори.

Вони припускають, що можливі військові дії будуть цілеспрямованими та обійдуть інфраструктуру видобутку й експорту нафти.

Citi також прогнозує, що США та Ізраїль вживатимуть стриманих заходів, таких як захоплення нафтових танкерів, оцінюючи ймовірність такого результату в 70%.

Стрибок цін за місяць та інші фактори

Попри п'ятничне падіння, обидва еталонні сорти нафти демонструють перший місячний приріст за останні шість місяців.

Brent зросла на 14,7%, що є найбільшим стрибком із січня 2022 року, а WTI на шляху до зростання на 12% у січні, що стане її найбільшим місячним зростанням із липня 2023 року.

На загальний обсяг поставок також вплинули перебої у Казахстані, Росії та Венесуелі, що сукупно призвели до скорочення на 1,5 млн барелів на добу у січні. Негода у США, за оцінками, також скоротила видобуток сирої нафти на 340 000 барелів на добу цього місяця.

