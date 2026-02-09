Індія відмовляється від подальшого імпорту російської нафти заради угоди з Трампом

Індійські нафтопереробні заводи уникають закупівель російської нафти з постачанням у квітні та можуть утримуватися від таких угод і надалі, щоб посприяти укладенню торговельної угоди зі США, які тиснуть на Нью-Делі щодо відмови від нафти з РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Нещодавно США та Індія оголосили про рамкову торговельну домовленість, яку планують фіналізувати до березня. Вона передбачає зниження тарифів і поглиблення економічної співпраці.

На цьому тлі більшість індійських НПЗ призупинили купівлю російської сирої нафти, хоча окремі поставки на березень уже були заплановані.

Зокрема, ідеться про індійські компанії Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) і Reliance Industries (RELI.NS).

Офіційно Індія не заявляла про намір повністю припинити імпорт російської нафти. Натомість у МЗС країни зазначили, що стратегія Нью-Делі ґрунтується на диверсифікації джерел енергії відповідно до ринкових умов і міжнародної ситуації.

Після вторгнення Росії в Україну Індія стала одним із найбільших покупців російської нафти зі знижкою, однак останніми місяцями обсяги імпорту суттєво скорочуються. За даними джерел, країна може знизити закупівлі до 500–600 тис. барелів на добу, тоді як торік середній показник сягав близько 1,7 млн барелів. Наразі індійські НПЗ нарощують імпорт нафти з Близького Сходу, Африки та Південної Америки, зменшуючи залежність від російських поставок.

Трамп скасував додаткові мита для Індії, які вводив через імпорт російської нафти

Президент США Дональд Трамп скасував 25-відсоткові тарифи на імпорт з Індії, запроваджені через закупівлю російської нафти, повідомила пресслужба Білого дому.

Так, з 7 лютого товари з Індії, імпортовані до США, більше не підлягають додатковим митам у 25%.

Американський президент напередодні також заявив, що Індія планує поступово перестати купувати російську нафту та імпортувати більше зі Сполучених Штатів та Венесуели.

Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнулися понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.