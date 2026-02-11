Россия теряет миллиарды нефтяных доходов и вынуждена делать все большие скидки

Россия продолжает отгружать нефть в прежних объемах, однако огромные скидки, необходимые для продажи баррелей, обрушили реальные доходы Кремля.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Бюджет РФ пустеет

По данным отслеживания судов Bloomberg, средняя добыча в России за последние четыре недели (до 8 февраля) составила 3,33 миллиона баррелей в день.

Хотя объемы остаются стабильными по сравнению с январем, они все еще на 540 тысяч баррелей меньше пиковых показателей прошлого года.

Однако главным ударом стало падение доходов: в январе поступления в бюджет РФ от нефти стали самыми низкими за пять лет из-за низких мировых цен и необходимости предлагать покупателям огромные дисконты.

Индийский разворот под давлением Трампа

Поставки в Индию, которая была главным покупателем, упали до 900 тысяч баррелей в день – это меньше половины пиковых уровней лета 2023 года. Основная причина – торговое соглашение между Нью-Дели и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп упразднил 25-процентную пошлину на индийские товары в обмен на обязательства Индии прекратить прямой или опосредованный импорт российского сырья. Прогнозируется, что к апрелю потоки баррелей в Индию могут сократиться еще вдвое.

Чтобы удержать покупателей, Россия вынуждена увеличивать скидки. Сейчас нефть марки Urals предлагается на 15 долларов дешевле эталона Brent, тогда как в начале года этот разрыв составил 10 долларов.

Из-за отказа Индии российские танкеры вынуждены плыть дальше на восток — в Китай. Это вдвое увеличивает логистические затраты и время нахождения сырья в дороге, что еще сильнее "съедает" чистую прибыль экспортеров.

Падение добычи

Затруднения с поиском рынков сбыта уже сказались на добыче, которая в январе упала второй месяц подряд. Россия добывает почти на 300 тысяч баррелей в день меньше, чем ей разрешено по соглашению ОПЕК+.

Последние недельные данные также фиксируют нестабильность: за неделю до 8 февраля объемы отгрузок упали на 430 тысяч баррелей в день из-за сокращения поставок из Балтийского, Черного морей и тихоокеанских терминалов.

Напомним, российские экспортеры нефти начали предлагать индийским НПЗ значительно большие скидки, пытаясь сорвать договоренности между премьером Моди и президентом Трампом о полном отказе Индии от энергоресурсов из РФ. Баррель российского сырья предлагается индийским нефтепереработчикам по цене, которая на 10–11 долларов ниже эталонной марки Brent (включая доставку).