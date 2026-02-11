Росія втрачає мільярди нафтових доходів та змушена робити все більші знижки

Росія продовжує відвантажувати нафту в колишніх обсягах, проте величезні знижки, необхідні для продажу барелів, обвалили реальні доходи Кремля.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Бюджет РФ порожніє

За даними відстеження суден Bloomberg, середній видобуток у Росії протягом останніх чотирьох тижнів (до 8 лютого) становив 3,33 мільйона барелів на день.

Хоча обсяги залишаються стабільними порівняно з січнем, вони все ще на 540 тисяч барелів менші за пікові показники минулого року.

Проте головним ударом стало падіння доходів: у січні надходження до бюджету РФ від нафти стали найнижчими за понад п'ять років через низькі світові ціни та необхідність пропонувати покупцям величезні дисконти.

Індійський розворот під тиском Трампа

Поставки до Індії, яка була головним покупцем, впали до 900 тисяч барелів на день — це менше половини від пікових рівнів літа 2023 року. Основна причина — торговельна угода між Нью-Делі та Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп скасував 25-відсоткове мито на індійські товари в обмін на зобов'язання Індії припинити прямий чи опосередкований імпорт російської сировини. Прогнозується, що до квітня потоки барелів до Індії можуть скоротитися ще вдвічі.

Щоб утримати покупців, Росія змушена збільшувати знижки. Наразі нафта марки Urals пропонується на 15 доларів дешевше за еталон Brent, тоді як на початку року цей розрив становив 10 доларів.

Через відмову Індії російські танкери змушені плисти далі на схід — до Китаю. Це вдвічі збільшує логістичні витрати та час перебування сировини в дорозі, що ще сильніше "з’їдає" чистий прибуток експортерів.

Падіння видобутку

Труднощі з пошуком ринків збуту вже позначилися на видобутку, який у січні впав другий місяць поспіль. Росія видобуває майже на 300 тисяч барелів на день менше, ніж їй дозволено за угодою ОПЕК+.

Останні тижневі дані також фіксують нестабільність: за тиждень до 8 лютого обсяги відвантажень впали на 430 тисяч барелів на день через скорочення поставок з Балтійського, Чорного морів та тихоокеанських терміналів.

Нагадаємо, російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ. Барель російської сировини пропонується індійським нафтопереробникам за ціною, що на 10–11 доларів нижча за еталонну марку Brent (включаючи доставку).