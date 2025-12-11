Новый индустриальный парк появится в Черниговской области: какая сумма инвестиций

Правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк "Носовские хозяйства", созданный сроком на 30 лет на территории города Носовка Нежинского района Черниговской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

700 новых рабочих мест

Отмечается, что общая площадь индустриального парка, инициатором выступающего Носовский городской совет , составляет 14,1651 гектара.

Реализация проекта "Носовские хозяйства" преследует цель создания ориентировочно 700 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности. Для строительства парка планируется привлечь почти 716 млн гривен инвестиций из разных источников:

собственных инвестиций инициатора создания,

средств управляющей компании,

государственного стимулирования,

частного финансирования,

инвестиций будущих участников и других субъектов

Носовский городской совет для старта проекта за свой счет планирует потратить 0,5 млн гривен.

На территории индустриального парка планируется размещение предприятий в областях:

производства пищевых продуктов;

альтернативной энергетики;

научно-технической деятельности

В настоящее время в Реестре индустриальных (промышленных) парков насчитывается 114 объектов. Их количество системно растет, что говорит о заинтересованности бизнеса и общин в создании современных производственных площадок.

Недавно правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк "TR Forge", созданный сроком на 30 лет на территории города Ржищев Обуховского района Киевской области. Инициатором выступает ООО "Эко Грин Энердж".

Также Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.