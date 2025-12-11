Новий індустріальний парк з’явиться у Чернігівській області: яка сума інвестицій

Уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк "Носівські господарства" , який створено строком на 30 років на території міста Носівка Ніжинського району Чернігівської області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

700 нових робочих місць

Зазначається, що загальна площа індустріального парку, ініціатором виступає Носівська міська рада, становить 14,1651 гектара.

Реалізація проєкту "Носівські господарства"має на меті створення орієнтовно 700 нових робочих місць у переробній промисловості. Для розбудови парку планується залучити майже 716 млн гривень інвестицій з різних джерел:

власних інвестицій ініціатора створення,

коштів керуючої компанії,

державного стимулювання,

приватного фінансування,

інвестицій майбутніх учасників та інших субʼєктів.

Носівська міська рада для старту проєкту за власний рахунок планує витратити 0,5 млн гривень.

На території індустріального парку планується розміщення підприємств у сферах:

виробництва харчових продуктів;

альтернативної енергетики;

науково-технічної діяльності.

Наразі у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 114 об’єктів. Їх кількість системно зростає, що свідчить про зацікавленість бізнесу й громад у створенні сучасних виробничих майданчиків.

Нещодавно уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк "TR Forge" , який створено строком на 30 років на території міста Ржищів Обухівського району Київської області. Ініціатором виступає ТОВ "Еко грін енерджи".

Також Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.