Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Готівковий курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Новий індустріальний парк з’явиться у Чернігівській області: яка сума інвестицій

індустріальний парк
Новий індустріальний парк включено до реєстру

Уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк "Носівські господарства" , який створено строком на 30 років на території міста  Носівка Ніжинського району Чернігівської області.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

700 нових робочих місць

Зазначається, що загальна площа індустріального парку, ініціатором виступає Носівська міська радастановить 14,1651 гектара.

Реалізація проєкту "Носівські господарства"має на меті створення орієнтовно 700 нових робочих місць у переробній промисловості. Для розбудови парку  планується залучити майже 716 млн гривень інвестицій з різних джерел:

  • власних інвестицій ініціатора створення, 
  • коштів керуючої компанії, 
  • державного стимулювання, 
  • приватного фінансування, 
  • інвестицій майбутніх учасників та інших субʼєктів. 

Носівська міська рада для старту проєкту за власний рахунок планує витратити 0,5 млн гривень.

На території індустріального парку планується розміщення підприємств у сферах:

  • виробництва харчових продуктів;
  • альтернативної енергетики;
  • науково-технічної діяльності.

Наразі у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 114 об’єктів. Їх кількість системно зростає, що свідчить про зацікавленість бізнесу й громад у створенні сучасних виробничих майданчиків.

Нещодавно уряд включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк "TR Forge" , який створено строком на 30 років на території міста Ржищів Обухівського району Київської області. Ініціатором виступає ТОВ "Еко грін енерджи".

Також Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.

Автор:
Світлана Манько