Держава підтримала 13 індустріальних парків у 2025 році: хто потрапив до списку

Протягом 2025 року держава підтримала 13 індустріальних парків, що дозволило розпочати 22 інфраструктурні проєкти. Загальна сума ухвалених рішень склала понад 697 млн гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Також цього року було перераховано 202,91 млн грн державного стимулювання двом паркам, рішення щодо яких були прийняті у 2024 році. Тож, загальна сума державного стимулювання у 2025 році склала 900,681 млн гривень.

Останнім, тринадцятим об'єктом, що отримав державну підтримку у 2025 році, став індустріальний парк "Місто Скла".

На будівництво мереж газопостачання для цього проєкту Мінекономіки спрямувало 8,345 млн гривень, які отримає ТОВ "Березанський завод листового скла". Цією виплатою міністерство офіційно завершило річну програму стимулювання індустріальних парків.

Отримувачами державної підтримки у 2025 році стали:

індустріальний парк "Кроноспан Рівне" (Рівненська область) — 55,307 млн грн на будівництво інфраструктури для когенераційної установки;

індустріальний парк "Кит" (Київська область) — 147,719 млн грн на будівництво внутрішньомайданчикових мереж;

індустріальний парк "Тернопіль" (Тернопільська область) — 49,244 млн грн на будівництво ділянки вулиці та підведення інженерних мереж;

індустріальний парк "Фруктова індустрія" (Чернівецька область) — 150 млн грн на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі локальних очисних споруд стічних вод;

індустріальний парк "ВінІндастрі" (Вінницька область) — 46,879 млн грн на капітальний ремонт доріг та будівництво системи відведення дощових вод з очисними спорудами;

індустріальний парк "Сигнівка" (Львівська область) — 35,072 млн грн на будівництво внутрішньомайданчикових кабельних мереж, мереж протипожежного водопроводу, теплових мереж та дощового колектора;

індустріальний парк "Вінницький індустріальний парк" (Вінницька область) — 33,875 млн грн на будівництво дорожньої інфраструктури, зовнішніх мереж водопостачання та електропостачання;

індустріальний парк "Долина Стрий" (Львівська область) — 63,877 млн грн на будівництво зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення, а також реконструкцію вулиці до індустріального парку;

індустріальний парк "Кривбас" (Дніпропетровська область) — 21,759 млн грн на будівництво зовнішніх інженерних мереж;

індустріальний парк S unart (Миколаївська область) — 49,055 млн грн на будівництво котельної, монтаж систем пожежної безпеки, зовнішніх мереж водопостачання і каналізації, очисних споруд, а також благоустрій та озеленення території;

індустріальний парк "БФ Термінал" (Закарпатська область) — 11,908 млн грн на капітальний ремонт з'їзду з автомобільної дороги;

індустріальний парк "Біосенс" (Черкаська область) — 24,731 млн грн на будівництво з'їзду з автомобільної дороги, технічного проїзду та мереж газопостачання;

індустріальний парк "Місто Скла" (Київська область) — 8,345 млн грн на будівництво мереж газопостачання.

Умови фінансування

Державне фінансування надається на умовах співфінансування: держава покриває 50% вартості проєкту, а для деокупованих територій ця частка збільшується до 80%.

Протягом 3 років заявник має ввести в експлуатацію щонайменше 5 тис. кв. м промислової нерухомості та залучити мінімум двох учасників індустріального парку. У результаті 1 грн державних інвестицій дозволяє залучити близько 5–6 грн приватних.

Нагадаємо, у листопаді Міністерство економіки ухвалило рішення про виділення 81 млн грн державної підтримки двом керуючим компаніям індустріальних парків.

Раніше Мінекономіки представило оновлений каталог індустріальних парків, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.