На Закарпатье приступили к строительству завода по переработке базальта за 30 млн евро

В Закарпатье началось строительство предприятия ООО "БФ Завод", которое специализируется на переработке и изготовлении конечной продукции из базальта. Завод расположен на территории индустриального парка "БФ Терминал" и занимает площадь более 37 тысяч кв. м.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Общий объем инвестиций составляет более 30 млн. евро. Ожидается, что деятельность предприятия будет приносить местному бюджету до 10 млн. грн. налогов ежегодно.

Для подготовки площадки использовали государственное финансирование: из общей суммы 316,6 млн. грн. на железнодорожные пути и электросети государство выделило 148 млн. грн. Проект предусматривает создание 120 рабочих мест с высокой заработной платой.

стартовало строительство нового завода в Закарпатье / Закарпатская ОВА

По словам Микиты, благодаря новому предприятию государство получит стратегический продукт для внутреннего использования и экспорта.

Председатель ОВА отметил, что в прошлом году индустриальный парк "БФ Терминал" получил государственную поддержку для развития инфраструктуры. На объекте построены железнодорожные пути и электрические сети общей стоимостью 316,6 млн. гривен, из которых 148 млн. гривен выделено из государственного бюджета.

Что такое базальт?

Базальт – это магматическая горная порода, которая образуется вследствие быстрого охлаждения лавы на поверхности земли или вблизи нее. Она обладает высокой плотностью и стойкостью к внешним воздействиям.

Базальт используется для производства различных материалов: строительство: щебня, дорожного покрытия, облицовочных плит, изготовления каменной ваты для тепло- и звукоизоляции домов, а также для армирования бетонных конструкций, производства композитных материалов и износостойких труб.

Напомним, в 2025 году государство поддержало 13 индустриальных парков, что позволило начать 22 инфраструктурных проекта. Общая сумма принятых решений составила более 697 млн. гривен. В частности , индустриальный парк "БФ Терминал" на Закарпатье получил 11,91 млн. грн. на капитальный ремонт съезда с автомобильной дороги.