Активы россиян и неработающие предприятия: Украина выставит на продажу четыре крупных предприятия за 7,55 млрд грн

Фонд государственного имущества в октябре проведет четыре крупных аукциона по продаже промышленных активов с совокупной стартовой стоимостью более 7,55 млрд грн. На торги выставят государственные пакеты акций "Сумыхимпрома" и Одесского припортового завода, а также конфискованы у российских владельцев Демуринский ГОК и "Мотордеталь-Конотоп".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ФГИУ и данные "Prozorro.Продажи".

Аукционы будут проходить в течение одной недели - с 13 по 20 октября. Средства от продажи санкционных активов должны быть направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, тогда как поступления от приватизации государственных предприятий пойдут в государственный бюджет.

На продажу выставляют следующие активы:

13 октября - "Сумыхимпром". Государство продает пакет в 99,9952% акций предприятия со стартовой ценой 1,005 млрд. грн. без НДС. "Сумыхимпром" занимается производством удобрений и азотных соединений, а на аукцион выставлено более 1,738 млрд акций предприятия.

Нынешняя стартовая цена ниже, чем в предыдущей попытке приватизации: ранее пакет оценивали в 1,088 млрд грн. Запланированный на январь 2026 года аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей.

19 октября - Одесский припортовый завод. На торги выставят 99,5667% акций предприятия со стартовой ценой 4,308 млрд грн без НДС. ОПЗ специализируется на производстве удобрений и азотных соединений и находится в Южном Одесской области.

Продажа предусматривает дополнительные обязательства нового владельца. В частности, покупатель должен инвестировать минимум 500 млн грн в техническое переоснащение, модернизацию и энергоэффективность завода, сохранить основные виды его деятельности, а в течение 12 месяцев погасить задолженность по зарплате и перед бюджетом. Также в течение шести месяцев после приватизации запрещаются увольнения работников по инициативе нового собственника.

20 октября - Демуринский горно-обогатительный комбинат. Стартовая цена пула активов составляет 1,825 млрд. грн. без НДС. В лот входит 100% уставного капитала предприятия, а также права требования к нему, взимаемые в доход государства по решениям Высшего антикоррупционного суда.

Комбинат находится в Днепропетровской области и занимается добычей руд цветных металлов. Предприятие является производителем титансодержащего сырья. Ранее актив принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Шелкову, после конфискации он был передан в управление государству.

20 октября - "Мотордеталь-Конотоп". Пул активов выставляют со стартовой ценой 415,5 млн. грн. без НДС. Он включает 100% долю государства в предприятии и права требования по двум контрактам, которые также были взысканы в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда.

Предприятие находится в Конотопе Сумской области и производит комплектующие для двигателей, в частности, втулки цилиндров для автомобильной, сельскохозяйственной, специальной, судовой и промышленной техники. До перехода государству актив принадлежал российскому сенатору Сергею Калашнику.

Для покупателей Демуринского ГОКа и Мотордеталь-Конотоп будут действовать отдельные условия. Новый собственник должен в течение шести месяцев погасить долги по зарплате и перед бюджетом, сохранить основные виды деятельности предприятий и не передавать активы подсанкционным лицам или структурам, связанным с Россией или Беларусью.

Если первые аукционы по продаже санкционного имущества не состоятся из-за отсутствия участников или победителя, законодательство предусматривает повторные торги с понижением стартовой цены.

Средства от реализации конфискованных активов зачисляются в государственный бюджет и направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это означает, что прежнее имущество подсанкционных российских собственников должно стать источником финансирования восстановления поврежденной инфраструктуры и других отстроечных проектов.