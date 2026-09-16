Проверить растаможку телефона по IMEI теперь можно онлайн

Государственная таможенная служба Украины запустила новый электронный сервис, позволяющий гражданам и предпринимателям оперативно проверить, декларировали ли мобильное устройство во время таможенного оформления в Украине.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Для проверки достаточно ввести IMEI устройства в соответствующее поле на портале Гостаможслужбы.

Система формирует ответ на телефоны, оформленные на таможне начиная с 4 сентября 2026 года — именно от этой даты при ввозе техники по кодам УКТ ВЭД 8517 13 00 00 и 8517 14 00 00 фиксация кода для каждого устройства стала обязательной. Узнать международный идентификатор можно с помощью комбинации *#06#, в настройках телефона или упаковке (для аппаратов с несколькими SIM-картами советуют проверять каждый номер).

Для кого предназначен сервис и какие ограничения действуют

В ведомстве выделяют несколько ключевых категорий пользователей, которым понадобится новый цифровой инструмент:

Покупатели: могут проверить официальное происхождение гаджета непосредственно перед покупкой в магазине или с рук;

Импортеры и ритейлеры: получают прозрачный способ подтвердить легальность импортной партии и наличие сведений о ней в базе;

Контрольные органы: используют реестр в качестве вспомогательного источника для выявления фактов контрабанды и теневого обращения электроники.

В то же время в Гостаможслужбе подчеркивают, что система свидетельствует лишь о факте представления данных во время таможенного оформления. Сервис не оценивает оригинальность устройства, его техническое состояние, действие официальной гарантии, блокировку операторами или статус в украденных вещах.

Напомним, теперь импорт телефонов происходит по новым правилам, а фиксация IMEI-кодов стала обязательной. С 4 сентября при ввозе мобильных устройств в Украину импортеры обязаны вносить в таможенную декларацию международные идентификаторы каждого телефона.