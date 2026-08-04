Конец серому импорту: на таможне вводится обязательный учет IMEI мобильных телефонов

Государственный бюджет Украины может дополнительно получать более 5 миллиардов гривен ежегодно благодаря введению обязательной фиксации уникальных кодов IMEI мобильных телефонов при их импорте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление директора Бюро экономической безопасности Александр Цивинский.

Новая норма предусматривает обязательное указание IMEI в таможенных декларациях при ввозе техники в Украину.

Инициативу БЭБ, проработанную совместно с Минфином и Гостаможслужбой, поддержали представители крупнейших легальных сетей по продаже электроники. Министерство финансов уже подписало соответствующий приказ, а Министерство юстиции провело его государственную регистрацию.

Ключевые детали и следующие шаги реформы:

Ликвидация анонимности: обязательная фиксация уникального номера IMEI на границе исключит возможность беспрепятственного ввоза и легализации партий "серого" импорта без уплаты таможенных платежей.

Равные условия для бизнеса: новые правила призваны лишить контрабандистов конкурентных преимуществ перед легальными ритейлерами, работающими прозрачно.

Фиксация в чеках: следующим этапом детенизации рынка станет введение требования по указанию IMEI в фискальных чеках при розничной продаже. Соответствующий алгоритм БЭБ разрабатывает совместно с Минфином и Государственной налоговой службой.

Напомним, ранее детективы БЭБ на Львовщине разоблачили схему незаконного ввоза техники Apple на 35 миллионов гривен, которую контрабандисты пытались провезти в специально оборудованном дне автомобиля.