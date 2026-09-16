Удари РФ по заводах і портах тиснуть на ціни українського соняшнику

Закупівельні ціни на соняшник в Україні за тиждень знизилися ще на 500–1000 грн за тонну - до 18–18,5 тис. грн/т із ПДВ. На ринок тиснуть російські атаки по олійноекстракційних заводах і портовій інфраструктурі, через які переробники скорочують виробництво, а можливості експорту соняшнику залишаються обмеженими.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення "Зернової біржі".

Соняшник в Україні подешевшав

Минулого тижня під російськими ударами опинилися олійноекстракційні заводи в Миколаєві та Дніпрі. Також були атаковані судна поблизу дунайських портів і портова інфраструктура.

Підприємства обмежують переробку, оскільки не хочуть накопичувати значні запаси соняшникової олії та шроту на складах в умовах постійної загрози атак.

Наразі соняшник із доставкою на заводи в центральній частині України закуповують приблизно по 18–18,5 тис. грн/т із ПДВ, або $360–365 за тонну без ПДВ.

Водночас через збільшення поставок із південних та східних областей, де активно триває збір урожаю, на центральних підприємствах уже утворюються черги на приймання тривалістю до 3–4 днів.

За даними на 15 вересня, українські аграрії зібрали 526,62 тис. тонн соняшнику з площі 275,4 тис. га, що становить близько 5% посівів. Середня врожайність наразі сягає 1,91 т/га — це вище за показник на старті минулого сезону.

Дешевшає і соняшникова олія

Тиск на ринок соняшнику посилюється падінням цін на готову продукцію.

В Індії, одному з ключових ринків збуту, ціна попиту на соняшникову олію за тиждень знизилася на $10 — до $1430 за тонну на умовах CIF Mumbai. Зниження відбувається на тлі збільшення пропозиції з Чорноморського регіону.

В Україні ціни попиту на соняшникову олію впали одразу на $100 за тонну — до $1100–1120 із доставкою в дунайські порти. На ринок впливають посилення атак по портовій інфраструктурі та зростання вартості фрахту до румунської Констанци.

Експорт соняшнику залишається проблемним

Зниження внутрішньої переробки могло б компенсуватися збільшенням експорту соняшнику. Однак цьому перешкоджають проблеми з митним оформленням.

За даними GrainTrade, Мінекономіки підвищило мінімальні експортні ціни на соняшник і соняшникову олію до рівня, який перевищує ринкові показники. Це фактично ускладнило оформлення експортних операцій.

Водночас ціни попиту на український соняшник із поставкою до Болгарії за тиждень знизилися ще на $10 — до $540–550 за тонну. На ринок тисне збільшення пропозиції як з боку болгарських фермерів, так і з боку українських постачальників.

За таких умов подальше скорочення внутрішньої переробки, обмежені можливості експорту та ризики нових атак по заводах і портовій інфраструктурі можуть продовжити тиск на закупівельні ціни соняшнику в Україні.

Нагадаємо, ціни на соняшник в Україні в останній тиждень серпня зросли на $20 - до $460 за тонну з ПДВ на базисі CPT завод. Водночас ріпак і соя дорожчали переважно на західному напрямку, тоді як на інших базисах ціни знижувалися.