UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,08

+0,08

EUR

50,53

-0,00

Наличный курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,10

50,89

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Рекордный урожай и падение цен: происходящее на рынке подсолнечника в Украине

подсолнечник
Подсолнечник в Украине уверенно дорожает / Depositphotos

Несмотря на прогнозы экспертов Oil World по рекордному мировому производству подсолнечника в текущем сезоне — до 65,3 млн тонн (+7,4 млн тонн в год), предложение подсолнечного масла растет медленнее ожиданий.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Главная причина – российская агрессия против Украины, постоянные удары по перерабатывающим заводам, экспортным терминалам и гражданским судам.

В сентябре-декабре мировая переработка может сократиться на 1,5-2 млн тонн по сравнению со средним 3-летним показателем. Частично это компенсируют ЕС (прежде всего Болгария и Румыния), Аргентина и Турция, наращивая поставки масла и шрота по высоким ценам.

В Украине предложение сырья стремительно растет. По состоянию на 19 октября с 79% площадей ( 4,12 млн га) уже намолочено 9,077 млн тонн подсолнечника при средней урожайности 2,2 т/га (против 1,84 т/га в прошлом году). Однако переработка замедляется из-за ограниченных экспортных возможностей.

За неделю закупочные цены на подсолнечник в Украине упали еще на 500–1000 грн/т – до 15 500–17 000 грн/т по НДС (300–340 $/т без НДС) с доставкой на завод (масличность 48%). Стоимость масла внутри страны снизилась до $1000–1100/т FCA из-за подорожания железнодорожной и автологистики.

За первые 15 дней октября Украина экспортировала 106 тыс. тонн растительного масла и 155 тыс. тонн шрота. Снижение минимальных экспортных цен с 10 октября должно активизировать внешние поставки.

Эксперты отмечают, что разблокировка морского экспорта возможна не раньше начала 2027 года, что во второй половине сезона может существенно усилить давление на внутренние цены.

Напомним, в Украине с начала сентября закупочные цены на кукурузу упали на 800–1000 грн за тонну – до 6000–7000 грн на условиях продажи с элеваторов или с доставкой на перерабатывающие заводы. Причина – низкий экспортный спрос и дорогостоящая логистика.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности