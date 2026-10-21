Рекордный урожай и падение цен: происходящее на рынке подсолнечника в Украине

Несмотря на прогнозы экспертов Oil World по рекордному мировому производству подсолнечника в текущем сезоне — до 65,3 млн тонн (+7,4 млн тонн в год), предложение подсолнечного масла растет медленнее ожиданий.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Главная причина – российская агрессия против Украины, постоянные удары по перерабатывающим заводам, экспортным терминалам и гражданским судам.

В сентябре-декабре мировая переработка может сократиться на 1,5-2 млн тонн по сравнению со средним 3-летним показателем. Частично это компенсируют ЕС (прежде всего Болгария и Румыния), Аргентина и Турция, наращивая поставки масла и шрота по высоким ценам.

В Украине предложение сырья стремительно растет. По состоянию на 19 октября с 79% площадей ( 4,12 млн га) уже намолочено 9,077 млн тонн подсолнечника при средней урожайности 2,2 т/га (против 1,84 т/га в прошлом году). Однако переработка замедляется из-за ограниченных экспортных возможностей.

За неделю закупочные цены на подсолнечник в Украине упали еще на 500–1000 грн/т – до 15 500–17 000 грн/т по НДС (300–340 $/т без НДС) с доставкой на завод (масличность 48%). Стоимость масла внутри страны снизилась до $1000–1100/т FCA из-за подорожания железнодорожной и автологистики.

За первые 15 дней октября Украина экспортировала 106 тыс. тонн растительного масла и 155 тыс. тонн шрота. Снижение минимальных экспортных цен с 10 октября должно активизировать внешние поставки.

Эксперты отмечают, что разблокировка морского экспорта возможна не раньше начала 2027 года, что во второй половине сезона может существенно усилить давление на внутренние цены.

Напомним, в Украине с начала сентября закупочные цены на кукурузу упали на 800–1000 грн за тонну – до 6000–7000 грн на условиях продажи с элеваторов или с доставкой на перерабатывающие заводы. Причина – низкий экспортный спрос и дорогостоящая логистика.