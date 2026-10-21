Рекордний урожай та падіння цін: що відбувається на ринку соняшнику в Україні

Незважаючи на прогнози експертів Oil World щодо рекордного світового виробництва соняшнику у поточному сезоні — до 65,3 млн тонн (+7,4 млн тонн за рік), пропозиція соняшникової олії зростає повільніше за очікування.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Головна причина — російська агресія проти України, постійні удари по переробних заводах, експортних терміналах та цивільних суднах.

У вересні–грудні світова переробка може скоротитися на 1,5–2 млн тонн порівняно із середнім 3-річним показником. Частково це компенсують ЄС (насамперед Болгарія та Румунія), Аргентина і Туреччина, нарощуючи поставки олії та шроту за високими цінами.

В Україні пропозиція сировини стрімко зростає. Станом на 19 жовтня з 79% площ (4,12 млн га) вже намолочено 9,077 млн тонн соняшнику при середній урожайності 2,2 т/га (проти 1,84 т/га торік). Проте переробка уповільнюється через обмежені експортні можливості.

За тиждень закупівельні ціни на соняшник в Україні впали ще на 500–1000 грн/т — до 15 500–17 000 грн/т з ПДВ (300–340 $/т без ПДВ) з доставкою на завод (олійність 48%). Вартість олії всередині країни знизилася до $1000–1100/т FCA через подорожчання залізничної та автологістики.

За перші 15 днів жовтня Україна експортувала 106 тис. тонн олії та 155 тис. тонн шроту. Зниження мінімальних експортних цін із 10 жовтня має активізувати зовнішні поставки.

Експерти зазначають, що розблокування морського експорту можливе не раніше початку 2027 року, що у другій половині сезону може суттєво посилити тиск на внутрішні ціни.

Нагадаємо, в Україні з початку вересня закупівельні ціни на кукурудзу впали на 800–1000 грн за тонну - до 6000–7000 грн на умовах продажу з елеваторів або з доставкою на переробні заводи. Причина - низький експортний попит і дорога логістика.