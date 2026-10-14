Обстріли та логістичні проблеми тиснуть на ринок соняшнику в Україні

В Україні закупівельні ціни на соняшник за тиждень знизилися ще на 500 грн/т - до 16 500–17 000 грн/т з ПДВ. На ринок тиснуть збільшення пропозиції нового врожаю, затримки з експортом олії та шроту через російські обстріли й обмежені можливості переробки.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Соняшник дешевшає в Україні

В Україні знижується вартість соняшнику на тлі активного збирання нового врожаю та ускладнення експорту рослинної олії й шроту. Через російські обстріли, тривалі повітряні тривоги та логістичні затримки переробні підприємства стикаються з перебоями в роботі, а на окремих заводах черги на приймання сировини сягають 7–12 днів.

Станом на 12 жовтня аграрії зібрали 7,44 млн тонн соняшнику з площі 3,44 млн га — це 66% посівів. Середня врожайність становить 2,16 т/га. Суха й тепла погода сприяє швидкому збиранню врожаю, збільшуючи пропозицію соняшнику на внутрішньому ринку та посилюючи тиск на закупівельні ціни.

Водночас російські атаки безпілотниками спричиняють тривалі повітряні тривоги, через які зупиняються приймання та відвантаження продукції на заводах і в портах. Це призводить до накопичення черг на підприємствах. Деякі заводи у відповідь різко знижують закупівельні ціни, щоб обмежити обсяги приймання сировини.

Олійним заводам загрожує зупинка

Як повідомив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук, затримки з експортом рослинної олії та шроту створюють загрозу зупинки українських олійноекстракційних заводів. За оцінкою асоціації, вільних потужностей для зберігання готової продукції підприємствам вистачить лише на 5–7 діб роботи.

За даними Держстату, протягом перших шести днів жовтня 2026 року залізницею на експорт перевезли 28,24 тис. тонн рослинної олії. Це на 17,3% менше за темпи вересня. Майже 97% обсягу спрямували через західні прикордонні переходи.

Закупівельні ціни на соняшник знизилися

За тиждень закупівельні ціни на соняшник в Україні впали ще на 500 грн/т — до 16 500–17 000 грн/т з ПДВ. У доларовому еквіваленті це становить $320–340/т без ПДВ з доставкою на завод за олійності 48%.

На зовнішньому ринку також зафіксовано зниження цін. Попит на український соняшник із постачанням до Болгарії подешевшав на €5/т — до €475–480/т. У доларовому еквіваленті зниження становило $10/т, а ціни опустилися до $530–535/т. На динаміку впливають збільшення пропозиції місцевого соняшнику в Болгарії та поступове зниження курсу євро.

Водночас Міністерство економіки знизило мінімальну експортну ціну на соняшник із $671/т до $389/т на умовах DAP. Очікується, що це спростить отримання експортних ліцензій і митне оформлення та сприятиме активізації постачань українського соняшнику до Болгарії.

Експортні перспективи залишаються складними

В Індії ціни попиту на соняшникову олію утримуються на рівні $1390–1400/т на умовах CIF Mumbai. Водночас пропозиції з Чорноморського регіону зросли до $1400–1450/т CIF Mumbai.

У Туреччині ціни на олію з доставкою становлять $1320–1340/т. Однак російські постачальники можуть швидко збільшити обсяги експорту й задовольнити значну частину попиту. Українським експортерам, своєю чергою, заважають логістичні обмеження.

Найближчими місяцями ситуація з автомобільними та залізничними перевезеннями може погіршитися. Відновлення морського експорту, за наведеним прогнозом, очікується не раніше січня–лютого. За таких умов закупівельні ціни на соняшник в Україні можуть і надалі знижуватися через надходження нового врожаю та обмежені можливості його переробки й експорту.

Нагадаємо, в Україні з початку вересня закупівельні ціни на кукурудзу впали на 800–1000 грн за тонну - до 6000–7000 грн на умовах продажу з елеваторів або з доставкою на переробні заводи. Причина - низький експортний попит і дорога логістика.