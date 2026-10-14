Обстрелы и логистические проблемы давят на рынок подсолнечника в Украине

В Украине закупочные цены на подсолнечник за неделю снизились еще на 500 грн/т – до 16 500–17 000 грн/т с НДС. На рынок давят увеличение предложения нового урожая, задержки с экспортом растительного масла и шрота из-за российских обстрелов и ограниченных возможностей переработки.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Подсолнечник дешевеет в Украине

В Украине снижается стоимость подсолнечника на фоне активной уборки нового урожая и усложнения экспорта растительного масла и шрота. Из-за российских обстрелов, длительных воздушных тревог и логистических задержек перерабатывающие предприятия сталкиваются с перебоями в работе, а на отдельных заводах очереди на прием сырья достигают 7–12 дней.

По состоянию на 12 октября аграрии собрали 7,44 млн тонн подсолнечника с площади 3,44 млн га – это 66% посевов. Средняя урожайность составляет 2,16 т/га. Сухая и теплая погода способствует быстрому уборке урожая, увеличивая предложение подсолнечника на внутреннем рынке и усиливая давление на закупочные цены.

В то же время российские атаки беспилотниками приводят к длительным воздушным тревогам, из-за которых останавливаются прием и отгрузка продукции на заводах и в портах. Это приводит к накоплению очередей на предприятиях. Некоторые заводы в ответ резко снижают закупочные цены, чтобы ограничить объемы приема сырья.

Масляным заводам грозит остановка

Как сообщил генеральный директор ассоциации "Укрмаслопром" Степан Капшук, задержки с экспортом растительного масла и шрота создают угрозу остановки украинских маслоэкстракционных заводов. По оценке ассоциации свободных мощностей для хранения готовой продукции предприятиям хватит всего на 5–7 суток работы.

По данным Госстата, в течение первых шести дней октября 2026 железной дорогой на экспорт перевезли 28,24 тыс. тонн растительного масла. Это на 17,3% меньше темпов сентября. Почти 97% объема были направлены через западные пограничные переходы.

Закупочные цены на подсолнечник снизились

За неделю закупочные цены на подсолнечник в Украине упали еще на 500 грн/т – до 16 500–17 000 грн/т с НДС. В долларовом эквиваленте это составляет $320–340/т без НДС с доставкой на завод при масличности 48%.

На внешнем рынке также зафиксировано снижение цен. Спрос на украинский подсолнечник со снабжением в Болгарию подешевел на €5/т — до €475–480/т. В долларовом эквиваленте снижение составило $10/т, а цены опустились до $530–535/т. На динамику влияют увеличение предложения местного подсолнечника в Болгарии и постепенное понижение курса евро.

В то же время, Министерство экономики снизило минимальную экспортную цену на подсолнечник с $671/т до $389/т на условиях DAP. Ожидается, что это упростит получение экспортных лицензий и таможенное оформление и будет способствовать активизации поставок украинского подсолнечника в Болгарию.

Экспортные перспективы остаются сложными

В Индии цены спроса на подсолнечное масло удерживаются на уровне $1390–1400/т на условиях CIF Mumbai. В то же время, предложения из Черноморского региона выросли до $1400–1450/т CIF Mumbai.

В Турции цены на подсолнечное масло составляют $1320–1340/т. Однако российские поставщики могут быстро увеличить объемы экспорта и удовлетворить значительную часть спроса. Украинским экспортерам в свою очередь мешают логистические ограничения.

В ближайшие месяцы ситуация с автомобильными и железнодорожными перевозками может ухудшиться. Возобновление морского экспорта, по приведенному прогнозу, ожидается не раньше января-февраля. В таких условиях закупочные цены на подсолнечник в Украине могут и дальше снижаться из-за поступления нового урожая и ограниченных возможностей его переработки и экспорта.

Напомним, в Украине с начала сентября закупочные цены на кукурузу упали на 800–1000 грн за тонну – до 6000–7000 грн на условиях продажи с элеваторов или с доставкой на перерабатывающие заводы. Причина – низкий экспортный спрос и дорогостоящая логистика.