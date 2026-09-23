Мировые цены на растительные масла снижаются: подсолнечное - в Украине подешевела

Мировые цены на растительные масла продолжают снижаться под давлением сезонного увеличения предложения и падения котировок нефти. За последнюю неделю подешевели фьючерсы на соевое и пальмовое масло, а цены на подсолнечное масло снизились в Индии и Украине. Аналитики ожидают дальнейшую стабилизацию рынка в ближайшие недели.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Цены на растительные масла снижаются

Мировые цены на растительные масла начали снижаться после продолжительного спекулятивного роста. На рынок поступает больше пальмового, подсолнечного и рапсового масла, а в ближайшее время ожидается увеличение предложения соевого масла.

Дополнительное давление на цены создают ожидания рекордного мирового предложения масличных культур в 2026/27 маркетинговом году. Покупатели, вероятно, будут откладывать закупки, ожидая более низкие цены после спекулятивных скачков.

Нефть

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent за неделю подешевели на 10% – до $99 за баррель. Снижение происходит на фоне ожиданий переговоров Ирана и других стран в ходе Генеральной ассамблеи ООН.

Соевое масло

Декабрьские фьючерсы на соевое масло на Чикагской товарной бирже за неделю снизились на 3,5% – до $1498 за тонну. В то же время за месяц котировки остаются на 0,9% выше, а по сравнению с прошлым годом – на 36%.

Начало сбора сои в США усиливает давление на цены. В то же время, рынок поддерживают ожидания положительных результатов переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином.

В Бразилии спотовые цены на соевое масло за неделю выросли на $30 за тонну - до $1240-1250 за тонну FOB. В то же время фьючерсы на соевое масло в китайском Даляне снизились на $30 - до $1310–1320 за тонну. На рынок давят начало уборки местного урожая и увеличение закупок сои из США и Аргентины.

Пальмовое масло

Ноябрьские фьючерсы на пальмовое масло на бирже Bursa Malaysia за последние семь дней снизились на 1,5% – до 4810 ринггитов, или около $1180 за тонну.

На котировки давят удешевление нефти и ожидание дальнейшего роста запасов пальмового масла. Одним из факторов стало сокращение экспорта за первые 20 дней сентября на 12,8–24,7%.

Подсолнечное масло

Цены спроса на подсолнечное масло в Индии за неделю снизились на 3,6% – до $1380 за тонну CIF Mumbai. Давление на рынок усиливается из-за увеличения предложения из Черноморского региона.

В России цены упали на $50–60 за тонну – до $1250–1270 за тонну FOB черноморские порты. Причиной явился рост стоимости фрахта и страхования судов.

В Украине цены спроса на подсолнечное масло снизились на $10 за тонну – до $1090–1100 за тонну с доставкой в порты Дуная. Снижение произошло на фоне усиления атак на портовую инфраструктуру и удорожание фрахта.

Рапсовое масло

Котировки европейского рапсового масла за неделю снизились на $10–15 за тонну – до $1420–1425 за тонну FOB Нидерланды. На рынок давит увеличение предложения более дешевого рапсового масла из Украины.

За первые 17 дней сентября Украина экспортировала 81,8 тыс. тонн рапсового масла и 68 тыс. тонн подсолнечного. Более низкие объемы экспорта подсолнечного масла связаны с тем, что переработка нового урожая подсолнечника только началась.

По прогнозу, в ближайшие недели цены на растительные масла могут стабилизироваться. В то же время пальмовое масло, вероятно, продолжит дешеветь, что создаст дополнительное давление на цены соевого и подсолнечного масла.

Напомним, по итогам 2025/26 маркетингового года Россия стала крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, опередив Украину. Украина удерживала первое место 20 сезонов подряд – с 2005/06 до 2024/25 маркетингового года (МР).