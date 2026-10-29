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"Укрзализныця" пересмотрит протоколы безопасности после атаки на вокзал в Днепре

ГСЧС
"Укрзализныця" ужесточит меры безопасности после атаки на вокзал в Днепре / ГСЧС

АО "Укрзализныця" повторно проверит протоколы безопасности и эвакуации пассажиров после попадания российского беспилотника в перрон железнодорожного вокзала в Днепре 29 октября. В компании планируется определить, как ускорить реагирование на угрозы и обеспечить перемещение всех людей в безопасные места во время воздушных тревог.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба перевозчика.

Как действовали протоколы безопасности перед ударом

По информации компании, до атаки на вокзале и станции Днепра информировали о воздушной тревоге, объявленной в городе. Когда мониторинговая команда обнаружила приближение вражеского беспилотника, уровень опасности дополнительно повысился.

Команды об остановке движения были переданы как локомотивным бригадам, так и работникам вокзала.

В частности, в электропоезде, который должен был отправиться в Запорожье, была объявлена эвакуация. По данным "Укрзализныци", на тот момент до удара оставалось более 10 минут.

В поезде включены голосовые объявления, а помощник машиниста обошел все вагоны в соответствии с действующим протоколом. Пассажирам сообщали о необходимости не только покинуть вагоны, но и как можно скорее отойти от перрона минимум на 200 метров. Локомотивная бригада эвакуировалась раньше времени.

Параллельно на вокзале раздавались объявления об эвакуации. Пассажиров и работников призвали перейти к укрытиям, а также сообщали, что движение поездов возобновится после завершения воздушной тревоги.

Почему "Укрзализныця" пересмотрит правила

Несмотря на объявления и принятые меры, часть людей на момент удара оставалась возле поезда. В компании связывают это с большим количеством погибших и раненых.

Укрзализныця заявила о намерении повторно проанализировать все этапы реагирования на угрозу. Компания должна определить, какие действия можно производить быстрее в пределах времени, остающегося до возможного удара, а также как обеспечить эвакуацию каждого человека без исключений.

Об атаке на Днепр

В результате российской атаки на Днепр 29 октября беспилотник попал в перрон железнодорожного вокзала, где находились пригородная электричка и пассажирский поезд.

Число погибших возросло до 14 человек. Еще 14 человек получили ранения, 13 из них госпитализировали.

Автор:
Ольга Опенько

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