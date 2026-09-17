UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,60

--0,04

EUR

51,45

--0,06

Наличный курс:

USD

44,85

44,71

EUR

52,00

51,81

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Атака на "Укрзализныцю": в Киеве повреждена инфраструктура кольцевой электрички, а в Харьковской области разрушено здание вокзала

Дрон нанес серьезные повреждения здания вокзала в Берестине Харьковской области
Дрон нанес серьезные повреждения здания вокзала в Берестине Харьковской области / Укрзалізниця

Российские войска продолжают избивать по железной дороге. В Киеве пострадала инфраструктура станции кольцевой электрички, а в Харьковской области дрон повредил здание вокзала. Некоторые поезда курсируют с задержками.

Как пишет Dilo, об этом   сообщила   прессслужба "Укрзализныци".

Отмечается, что перед рассветом российский дрон нанес серьезные повреждения здания вокзала в Берестине Харьковской области. Пассажиры и работники вокзала находились в укрытии.

В УЗ отметили, что уже идет обследование инфраструктуры, поезда на Берестин не отменяются.

Также в Киеве пострадала инфраструктура станции кольцевой электрички "Никольская Слободка". Kyiv City Express с утра курсирует ограниченным кольцом, обходя участок "Дарница - Почайная". В УЗ отметили, что на восстановление уйдет день.

Кроме того, повреждены стекла и двери в электропоезде, в депо и на нескольких других объектах УЗ.

В УЗ добавили, что некоторые поезда — например, №7/8 Одесса — Харьков и №53/54 Днепр — Одесса — будут ехать по более безопасному маршруту, что увеличит ориентировочное время в пути на 6 часов.

Атака на поезда

16 сентября российские войска нанесли удар по поезду Киев - Николаев. Работники и пассажиры раньше времени эвакуировались, поэтому пострадавших нет.

13 сентября российские войска нанесли удар по   локомотива пассажирского поезда   в двух километрах от границы с Польшей.

А 12 сентября русские войска   атаковали железнодорожную инфраструктуру   в Луцке и Фастове. Благодаря заблаговременному обнаружению угрозы пассажиров эвакуировали, поэтому пострадавших нет.

8 сентября Россия также атаковала пассажирский поезд Киев – Сумы. Поезд раньше времени остановили после предупреждения мониторинговой команды "Укрзализныци", а пассажиров эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности