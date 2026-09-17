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Атака на "Укрзализныцю": в Киеве повреждена инфраструктура кольцевой электрички, а в Харьковской области разрушено здание вокзала
Российские войска продолжают избивать по железной дороге. В Киеве пострадала инфраструктура станции кольцевой электрички, а в Харьковской области дрон повредил здание вокзала. Некоторые поезда курсируют с задержками.
Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци".
Отмечается, что перед рассветом российский дрон нанес серьезные повреждения здания вокзала в Берестине Харьковской области. Пассажиры и работники вокзала находились в укрытии.
В УЗ отметили, что уже идет обследование инфраструктуры, поезда на Берестин не отменяются.
Также в Киеве пострадала инфраструктура станции кольцевой электрички "Никольская Слободка". Kyiv City Express с утра курсирует ограниченным кольцом, обходя участок "Дарница - Почайная". В УЗ отметили, что на восстановление уйдет день.
Кроме того, повреждены стекла и двери в электропоезде, в депо и на нескольких других объектах УЗ.
В УЗ добавили, что некоторые поезда — например, №7/8 Одесса — Харьков и №53/54 Днепр — Одесса — будут ехать по более безопасному маршруту, что увеличит ориентировочное время в пути на 6 часов.
Атака на поезда
16 сентября российские войска нанесли удар по поезду Киев - Николаев. Работники и пассажиры раньше времени эвакуировались, поэтому пострадавших нет.
13 сентября российские войска нанесли удар по локомотива пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей.
А 12 сентября русские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Луцке и Фастове. Благодаря заблаговременному обнаружению угрозы пассажиров эвакуировали, поэтому пострадавших нет.
8 сентября Россия также атаковала пассажирский поезд Киев – Сумы. Поезд раньше времени остановили после предупреждения мониторинговой команды "Укрзализныци", а пассажиров эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.