Цена нефти на 17 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в четверг, 17 сентября, несколько снизились на фоне ослабления опасений по поводу перебоев с поставками на Ближнем Востоке после сообщений о том, что Саудовская Аравия предлагает дополнительные партии нефти для отгрузки через Оман.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 17 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $105,64 – 0,2% WTI $102,10 – 0,3% Urals $111,77 + 5.00%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 19 центов, или 0,2%, до 105,64 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 33 цента, или 0,3%, до 102,10 долара за барель. В среду оба контракта упали примерно на 3 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть продемонстрировали понижение во время торгов в Азии. Рынки продолжили тенденцию к падению на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия расширяет поставки сырой нефти.

Несмотря на это, котировки удерживаются выше психологической отметки в 100 долларов из-за рисков эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

На рынок повлияло решение Саудовской Аравии направить дополнительные грузы через Оман. Дополнительным сдерживающим фактором для роста цен стали ожидания дипломатического прогресса в преддверии предстоящего саммита США и Китая.

По информации инсайдеров, Саудовская Аравия предлагает азиатским нефтеперерабатывающим заводам дополнительные объемы из-за перегрузки с судна на судно в оманском порту Сохар.

Такой шаг помогает частично компенсировать последствия атак на ведущий к Красному морю стратегический трубопровод Восток-Запад.

Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.