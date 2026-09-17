Ціна нафти на 17 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у четвер, 17 вересня, дещо знизилися на тлі послаблення побоювань щодо перебоїв із постачанням на Близькому Сході після повідомлень про те, що Саудівська Аравія пропонує додаткові партії нафти для відвантаження через Оман.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 17 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $105,64 - 0,2% WTI $102,10 - 0,3% Urals $111,77 + 5.00%

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 03:47 за Гринвічем впали на 19 центів, або 0,2%, до 105,64 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 33 центи, або 0,3%, до 102,10 долара. У середу обидва контракти впали приблизно на 3 долари.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту продемонстрували зниження під час торгів в Азії. Ринки продовжили тенденцію до падіння на тлі новин про те, що Саудівська Аравія розширює постачання сирої нафти.

Попри це, котирування утримуються вище психологічної позначки у 100 доларів через ризики ескалації конфлікту на Близькому Сході.

На ринок вплинуло рішення Саудівської Аравії спрямувати додаткові вантажі через Оман. Додатковим стримуючим фактором для зростання цін стали очікування дипломатичного прогресу напередодні майбутнього саміту США та Китаю.

За інформацією інсайдерів, Саудівська Аравія пропонує азійським нафтопереробним заводам додаткові обсяги через перевантаження з судна на судно в оманському порту Сохар.

Такий крок допомагає частково компенсувати наслідки атак на стратегічний трубопровід Схід-Захід, який веде до Червоного моря.

Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.