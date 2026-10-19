У Києві відбувся бізнес-бранч "Енергія бізнесу: стійкість і розвиток": інвестиції, КСВ, юридична безпека та стратегії розвитку українського бізнесу

13 жовтня 2026 року в Києві відбувся бізнес-бранч "Енергія бізнесу: стійкість і розвиток", організований бізнес-виданням "Перший Бізнесовий | BIZ".

Головною ідеєю бізнес-бранчу стала енергія, яка сьогодні рухає український бізнес: енергія людей, лідерства, капіталу, технологій, відповідальності, партнерств та сильних управлінських рішень.

Програма заходу охопила питання корпоративної культури, соціальної відповідальності, інвестицій, технологічної незалежності, цифрової трансформації, юридичної безпеки, репутації та стратегічних комунікацій.

Організатори: сила українського бізнесу – в людях, які не зупиняються

Відкриваючи бізнес-бранч, співзасновниця бізнес-видання "Перший Бізнесовий | BIZ" Вікторія Штейнберг наголосила на важливості професійного діалогу та об'єднання українських підприємців в умовах постійних викликів.

"Ми живемо в час, коли вести бізнес в Україні – це вже прояв сміливості. Щодня українські підприємці стикаються з новими викликами: війна, економічна невизначеність, кадровий дефіцит, енергетичні ризики, зміни ринків і споживчих настроїв. Але попри все український бізнес продовжує працювати, інвестувати, створювати робочі місця, підтримувати людей та знаходити нові можливості для розвитку", – зазначила Вікторія Штейнберг.

Люди та корпоративна культура: як зберегти команду в умовах невизначеності

Катерина Тюря, HRD ресторанів Veranda. Фото надане організаторами

Програму бізнес-бранчу відкрив виступ Катерини Тюрі, HRD ресторанів Veranda / Fenix, на тему "PEOPLE: Сила команди. Люди, культура та технології в новій реальності".

У центрі уваги були трансформація корпоративної культури, роль керівника у формуванні сильної команди, адаптація до змін та вплив технологій на управління персоналом.

В умовах кадрового дефіциту, міграції та постійної невизначеності питання збереження людського капіталу стає одним із ключових для українських компаній.

Окрему увагу приділили значенню корпоративних цінностей, внутрішніх комунікацій та здатності керівників підтримувати мотивацію співробітників у кризових умовах.

Корпоративна соціальна відповідальність: від допомоги до бізнес-стратегії

Панель "Корпоративна соціальна відповідальність від допомоги до бізнес-стратегії". Фото надане організаторами

Однією з ключових тем заходу стала панельна дискусія "Корпоративна соціальна відповідальність: від допомоги до бізнес-стратегії".

Учасники обговорили, як український бізнес переходить від ситуативної благодійної допомоги до системних соціальних програм, інтегрованих у довгострокову стратегію компаній.

Окрему увагу приділили підтримці військових і ветеранів, роботі з громадами, інклюзивності, безбар’єрності, освітнім ініціативам та відповідальності роботодавців перед своїми командами.

Модераторкою дискусії стала Дар’я Сухенко, співзасновниця та креативна директорка Trembita PR Agency.

До обговорення долучилися:

Валентина Йовенко – директорка з корпоративних комунікацій мережі "Аптека 9-1-1";

Олена Крекніна – директорка з маркетингу AXOR INDUSTRY;

– директорка з маркетингу AXOR INDUSTRY; Артем Гончаренко, PhD – керівник Інституту ветеранів КНУБА, амбасадор безбар’єрності МОН;

Кристина Івченко – керівниця відділу зовнішніх комунікацій та зв’язків із громадськістю NOVUS.

У межах дискусії розглянули практичні приклади соціальних ініціатив українських компаній.

Зокрема, йшлося про забезпечення доступності лікарських засобів у прифронтових громадах, підтримку працівників і внутрішньо переміщених осіб, допомогу військовим та ветеранам, розвиток освітніх програм і соціальних партнерств.

Учасники наголосили на важливості переходу від окремих благодійних ініціатив до системної роботи, що передбачає конкретні цілі, відповідальність та оцінювання результатів.

Вільний капітал у час невизначеності: куди інвестувати бізнесу

Панель "Вільний капітал у час невизначеності куди інвестувати бізнесу". Фото надане організаторами

Інвестиційна панель "Вільний капітал у час невизначеності: куди інвестувати бізнесу?" була присвячена питанням збереження та примноження капіталу в умовах війни, інфляції, валютних коливань та обмеженої прогнозованості.

У центрі обговорення – порівняння різних інвестиційних інструментів: облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), банківських продуктів, інвестицій у землю та нерухомість, реінвестування у власний бізнес, приватних і венчурних інвестицій.

Учасники розглянули ці інструменти з погляду потенційної дохідності, ризиків, ліквідності та інвестиційного горизонту.

Модератором дискусії став Тарас Козак – засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР", депутат Київради, доктор філософії в галузі державного управління.

Учасники:

Андрій Усенко – CEO та співзасновник "Твоє Коло", "М’ясторія", співвласник КУА "Профіт";

Тарас Кириченко – голова Наглядової ради "Нова Пошта", співзасновник TOLOKA.VC;

Михайло Пацан – підприємець, інвестор та керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт із міжнародних фінансових ринків і Web3-технологій.

Під час дискусії обговорили, як підприємцям формувати збалансовану інвестиційну стратегію, оцінювати ризики різних активів та визначати оптимальне співвідношення між збереженням ліквідності, інвестуванням і розвитком власного бізнесу.

Окрему увагу приділили інвестиціям в українську землю, перспективам венчурного капіталу та можливостям диверсифікації активів.

Технологічна незалежність як конкурентна перевага

Олександр Власишен, CEO та співзасновник "ГенКод Діагностик". Фото надане організаторами

Про значення власної дослідницької спроможності у сфері генетичних досліджень для українського бізнесу розповів Олександр Власишен, CEO та співзасновник "ГенКод Діагностик".

Тема виступу – "Технологічна незалежність як бізнес-стратегія: власна дослідницька спроможність як конкурентна перевага".

Спікер розглянув питання розвитку лабораторної інфраструктури в Україні, перенесення досліджень із закордонних лабораторій на українську базу, формування власних технологічних компетенцій та зменшення залежності від іноземних партнерів.

Олександр Власишен також наголосив на перевагах проведення генетичних досліджень в Україні: оптимізації логістики, скороченні термінів, контролі якості на всіх етапах та підвищенні доступності сучасної генетичної діагностики. На прикладі "ГенКод Діагностик" він показав, як розвиток власної лабораторної інфраструктури допомагає розвивати український ринок генетичних досліджень і посилювати конкурентні позиції компанії.

Юридична безпека бізнесу: як попереджати ризики

Панельна дискусія "Юридична безпека бізнесу у нових реаліях". Фото надане організаторами

Ще однією важливою частиною програми стала панельна дискусія "Юридична безпека бізнесу у нових реаліях".

Учасники обговорили кримінально-правові та податкові ризики, перевірки контролюючих органів, взаємодію бізнесу з правоохоронними органами, захист активів, відповідальність керівників і превентивні механізми юридичної безпеки.

Модераторка – Надія Шуляк, адвокатка, керуюча партнерка адвокатського об’єднання "Краун".

До панелі долучилися:

Ганна Щеннікова – керуюча партнерка Shchennikova & Partners Law Office;

Денис Терещенко – керуючий партнер АО ALERTES, адвокат зі спеціалізацією White-Collar Crime та стратегічного захисту бізнесу у кримінальних провадженнях;

Маргарита Федорова – керівниця Fedorova LawFirm, голова Комітету Асоціації адвокатів України з питань нерухомості та будівництва.

У межах дискусії розглянули питання підготовки бізнесу до перевірок, реагування на запити Державної податкової служби, ризики податкових спорів, кримінальні провадження щодо підприємств та алгоритми захисту компаній.

Особливий акцент зробили на необхідності завчасно оцінювати юридичні ризики та інтегрувати правові механізми захисту в систему корпоративного управління

Цифрова трансформація: автоматизація та ефективність бізнес-процесів

Володимир Новіков, CPO Medoc ТТН. Фото надане організаторами

Технологічний блок продовжив Володимир Новіков, CPO Medoc ТТН, із виступом "Цифрова енергія бізнесу: як технології Linkos Group допомагають автоматизувати процеси, керувати даними та масштабуватися".

У центрі уваги були цифровізація документообігу, автоматизація операційних процесів, ефективне управління даними та використання технологій для підвищення продуктивності бізнесу.

В умовах кадрових та ресурсних обмежень цифрові рішення стають одним з інструментів забезпечення безперервності роботи компаній і створення можливостей для масштабування. Окрему увагу приділили тому, як автоматизація допомагає зменшувати операційне навантаження на команди, оптимізувати внутрішні процеси та підвищувати ефективність управління.

Комунікації в епоху невизначеності: як зберігати довіру

Панельна дискусія "Комунікації в епоху невизначеності". Фото надане організаторами

Завершальною панельною дискусією стала "Комунікації в епоху невизначеності: як зберігати довіру, коли правила постійно змінюються".

Учасники обговорили роль стратегічних комунікацій у розвитку компаній, управління репутацією, інформаційні ризики, кризові комунікації та особливості взаємодії бізнесу з аудиторією в умовах війни.

Модератор – Дмитро Чепур, керівник відділу спецпроєктів бізнес-видання Mind UA.

До дискусії долучилися:

Анастасія Гриневич – менеджерка з комунікацій AB InBev Efes Ukraine;

Дмитро Самолюк – Head of Digital телеканалів "Ми – Україна" та "Ми – Україна+";

Любов Підгорна – співзасновниця ТОВ "МСП";

Віктор Іванченко – Head of Strategy & R&D Megapolis+;

Лілія Олійник – засновниця ТМ ilive, голова ГО "Живу в гармонії", громадська діячка.

Учасники обговорили, як компаніям підтримувати довіру клієнтів, партнерів та співробітників, адаптувати комунікаційні стратегії до змін інформаційного середовища та реагувати на репутаційні виклики. Окрему увагу приділили співпраці бізнесу з медіа, ролі цифрових каналів комунікації, значенню послідовності й прозорості у формуванні репутації та відповідальності брендів перед своїми аудиторіями.

Важливою складовою бізнес-бранчу став професійний нетворкінг між власниками компаній, керівниками, інвесторами, представниками медіа та експертами.

Учасники мали можливість не лише долучитися до дискусій, а й обмінятися практичним досвідом, обговорити потенційні напрями співпраці та встановити нові ділові контакти.

Організатори заходу – Вікторія Штейнберг та Юрій Атанов – наголошують, що бізнес-бранч створюється не лише як дискусійний майданчик, а насамперед як простір для розвитку професійних зв’язків і формування нових партнерств.

"Ми не завжди можемо впливати на обставини, в яких працюємо. Але ми можемо впливати на рішення, які ухвалюємо, на людей, яких об'єднуємо, і на майбутнє, яке створюємо разом. Сила українського бізнесу – в людях, які не зупиняються. А його енергія – у здатності діяти, об'єднуватися та рухатися вперед", – наголосили Вікторія Штейнберг та Юрій Атанов

Генеральний партнер заходу – телеканал "Ми – Україна+".

Ведуча бізнес-бранчу – Каріна Шевченко, ведуча та журналістка телеканалу "Ми – Україна+".

Партнер заходу та локація – ресторан Veranda on the River,

Водний партнер – AQUA Миргород – вода, що має значення. AQUA Мирогород Detox, AQUA Мирогород Collagen, AQUA Мирогород D3 – енергія сонця.

Подарунковий партнер – BROCARD, найбільша в Україні парфумерно-косметична мережа в сегменті luxury.

Серед партнерів заходу: Твоє Коло Principessa Jewellery Group, Yamagiwa, BARAKA, AB InBev Efes Ukraine, Мережа аптек "9-1-1", Linkos Group, MSP (Mastery Presents), Shchennikova & Partners Law office, ГенКод Діагностик, Адвокатське об’єднання ALERTES, AXIMUS LAW FIRM , Detailing 4К

Інформаційну підтримку заходу надають: "Ми-Україна+", "Ми-Україна", РБК-Україна, 33 канал, Mind UA, медіахолдинг "Апостроф", "Коментарі", Delo.ua, "Мінфін", Finance.ua, SPEKA, "Ділова столиця", Marie Claire Ukraine. Business PRO, GLORY Magazine, Best People Club, BUT.IN.UA, Super Lady, Infovision, ProfBuild , Power Mental Health / Mental Innovation Group, Trembita PR Agency, Рекламний холдинг Megapolis+

Бізнес-видання "Перший Бізнесовий | BIZ" продовжує розвивати платформу для професійної комунікації, обміну досвідом та посилення співпраці між представниками українського бізнесу.