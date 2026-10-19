У Києві після атаки РФ поступово відновлює роботу ТРЦ Cosmo Multimall: що вже працює

Адміністрація столичного торгово-розважального центру Cosmo Multimall повідомила про активну підготовку до відновлення повноцінної діяльності комплексу в найближчому майбутньому.

Як повідомляє Dilo, про це пише Українська Рада Торгових Центрів.

Наразі на об’єкті тривають необхідні технічні та відновлювальні роботи, мета яких — гарантувати максимально комфортне та безпечне перебування гостей і арендаторів. Про це повідомили у пресслужбі торгового центру.

За офіційною інформацією адміністрації, ситуація на об'єкті характеризується такими показниками:

Безпека людей та тварин: унаслідок надзвичайної події ніхто з відвідувачів та персоналу комплексу не постраждав. Усі мешканці контактного зоопарку "Звірополіс" перебувають у повній безпеці, їм забезпечено належний догляд та необхідні умови утримання.

унаслідок надзвичайної події ніхто з відвідувачів та персоналу комплексу не постраждав. Усі мешканці контактного зоопарку "Звірополіс" перебувають у повній безпеці, їм забезпечено належний догляд та необхідні умови утримання. Робота Блоку С: кінотеатр повністю відновив свою роботу та вже приймає глядачів у штатному режимі.

кінотеатр повністю відновив свою роботу та вже приймає глядачів у штатному режимі. Робота Блоку А: льодова арена також відновила діяльність і відкрита для катання та спортивних тренувань.

Водночас для завершення ремонтно-відновлювальних робіт в інших зонах ТРЦ потрібен додатковий час. Менеджмент комплексу докладає максимум зусиль для якнайшвидшого повернення всіх приміщень до звичного графіка функціонування.

Про точну дату повного відкриття решти торговельних галерей та розважальних зон адміністрація пообіцяла повідомити додатково на офіційних ресурсах ТРЦ Cosmo Multimall.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявці, раніше відомий як "Космополіт".

Про ТРЦ Cosmo Multimall

ТРЦ Cosmo Multimall — це великий торгово-розважальний комплекс у Києві, розташований поблизу станції метро "Шулявська".

Особливістю центру є його багатофункціональний формат "мікро-метрополісу", де під одним дахом об’єднано торгову галерею на понад 150 брендів, масштабні розважальні зони для всієї родини, а також сучасні готелі Mercure Kyiv Congress та IQ Hotel.