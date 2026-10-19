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В Киеве постепенно возобновляет работу ТРЦ Cosmo Multimall после атаки РФ: что уже работает

ТРЦ Cosmo Multimall частично открылся после атаки РФ
ТРЦ Cosmo Multimall открылся частично после атаки РФ. Фото: RAU

Администрация столичного торгово-развлекательного центра Cosmo Multimall сообщила об активной подготовке к возобновлению полноценной деятельности комплекса в ближайшем будущем.

Как сообщает Dilo, об этом пишет Украинский Совет Торговых Центров.

Сейчас на объекте продолжаются необходимые технические и восстановительные работы, цель которых гарантировать максимально комфортное и безопасное пребывание гостей и арендаторов. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

По официальной информации администрации, ситуация на объекте характеризуется следующими показателями:

  • Безопасность людей и животных: в результате чрезвычайного происшествия никто из посетителей и персонала комплекса не пострадал. Все жители контактного зоопарка "Зверополис" находятся в полной безопасности, им обеспечен надлежащий уход и необходимые условия содержания.
  • Работа Блока С: кинотеатр полностью возобновил свою работу и принимает зрителей в штатном режиме.
  • Работа Блока А: ледовая арена возобновила деятельность и открыта для катания и спортивных тренировок.

В то же время для завершения ремонтно-восстановительных работ в других зонах ТРЦ требуется дополнительное время. Менеджмент комплекса прилагает максимум усилий для скорейшего возвращения всех помещений в привычный график функционирования.

О точной дате полного открытия остальных торговых галерей и развлекательных зон администрация пообещала сообщить дополнительно на официальных ресурсах ТРЦ Cosmo Multimall.

Напомним, в Киеве в результате российской атаки в ночь на 19 октября серьезные разрушения потерпел ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке, ранее известный как "Космополит".

О ТРЦ Cosmo Multimall

ТРЦ Cosmo Multimall – это крупный торгово-развлекательный комплекс в Киеве, расположенный вблизи станции метро "Шулявская".

Особенностью центра является его многофункциональный формат "микро-метрополиса", где под одной крышей объединена торговая галерея свыше 150 брендов, масштабные развлекательные зоны для всей семьи, а также современные отели Mercure Kyiv Congress и IQ Hotel.

Автор:
Татьяна Бессараб

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