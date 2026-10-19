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Енергетика, зброя та авіація: Польща продала Україні на €9,7 млрд більше товарів, ніж купила

Україна Польща прапори
Польща продала Україні на €9,7 млрд більше товарів, ніж купила / Freepik

Польський експорт товарів до України зріс приблизно на 169% порівняно з кінцем 2020 року — з €5,2 млрд до €14,1 млрд у травні 2026-го. Польща забезпечує майже 30% усього експорту країн Європейського Союзу на український ринок, а позитивне сальдо її товарної торгівлі з Україною сягнуло €9,7 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на звіт Банку національного господарства Польщі (BGK).

За даними дослідження, імпорт товарів з України до Польщі за цей період також зріс, але значно повільніше — приблизно на 72%, з €2,5 млрд до €4,4 млрд.

Частка України в загальному польському експорті збільшилася з 2,2% до 3,8%.

У травні 2026 року Польща забезпечувала 29,5% експорту країн ЄС до України. Для порівняння, частка Німеччини становила 18,5%.

Що Польща найбільше продає Україні

Головними драйверами зростання польського експорту стали енергоресурси та електроенергія, зброя і боєприпаси, а також повітряні судна та авіаційне обладнання.

На ці три категорії припало понад половину приросту поставок Польщі до України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Найпомітніше зросли поставки енергоресурсів та електроенергії — приблизно зі €100 млн наприкінці 2020 року до €2,7 млрд у травні 2026-го.

Важливими статтями польського експорту також залишаються телекомунікаційне обладнання, легкові автомобілі, устаткування, електроприлади та добрива.

На зброю, боєприпаси, повітряні судна та авіаційне обладнання припадало близько 12,5% польського експорту до України. Водночас Польща забезпечувала 44,9% експорту такої продукції з ЄС на український ринок.

В агроторгівлі ситуація протилежна

Водночас у торгівлі агропродовольчими товарами Польща імпортує з України більше продукції, ніж продає на український ринок.

У травні 2026 року агропродовольчі товари становили 33,3% українського експорту до Польщі.

Однак дефіцит Польщі у цій категорії суттєво скоротився — з понад €1,6 млрд у березні 2023 року до приблизно €309 млн у травні 2026-го.

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2026 року Польща залишалася одним із головних торговельних партнерів України: країна посіла друге місце серед постачальників товарів на український ринок. Загалом Україна за цей період імпортувала товарів на $75,1 млрд.

Автор:
Тетяна Гойденко

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