Энергетика, оружие и авиация: Польша продала Украине на €9,7 млрд больше товаров, чем купила

Польский экспорт товаров в Украину вырос примерно на 169% по сравнению с концом 2020 года — с €5,2 млрд до €14,1 млрд в мае 2026-го. Польша обеспечивает почти 30% всего экспорта стран Европейского Союза на украинский рынок, а положительное сальдо ее товарной торговли из Украины достигло €9,7 млрд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на отчет Банка национального хозяйства Польши (BGK).

По данным исследования, импорт товаров из Украины в Польшу за этот период также вырос, но гораздо медленнее — примерно на 72%, с €2,5 млрд до €4,4 млрд.

Доля Украины в общем польском экспорте увеличилась с 2,2 до 3,8%.

В мае 2026 года Польша обеспечивала 29,5% экспорта стран ЕС в Украину. Для сравнения доля Германии составила 18,5%.

Что Польша больше всего продает Украине

Главными драйверами роста польского экспорта стали энергоресурсы и электроэнергия, оружие и боеприпасы, а также воздушные суда и авиационное оборудование.

На эти три категории пришлось более половины прироста поставок Польши в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

Наиболее заметно выросли поставки энергоресурсов и электроэнергии — примерно со €100 млн в конце 2020 года до €2,7 млрд в мае 2026-го.

Важными статьями польского экспорта остаются телекоммуникационное оборудование, легковые автомобили, оборудование, электроприборы и удобрения.

На оружие, боеприпасы, воздушные суда и авиационное оборудование приходилось около 12,5% польского экспорта в Украину. В то же время, Польша обеспечивала 44,9% экспорта такой продукции из ЕС на украинский рынок.

В агроторговле ситуация противоположная

В то же время, в торговле агропродовольственными товарами Польша импортирует из Украины больше продукции, чем продает на украинский рынок.

В мае 2026 года агропродовольственные товары составили 33,3% украинского экспорта в Польшу.

Однако дефицит Польши в этой категории существенно сократился — с более чем €1,6 млрд в марте 2023 года до примерно €309 млн в мае 2026-го.

Напомним, что за девять месяцев 2026 года Польша оставалась одним из главных торговых партнеров Украины: страна заняла второе место среди поставщиков товаров на украинский рынок. В целом Украина за этот период импортировала товаров на $75,1 млрд.