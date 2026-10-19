Польща дедалі більше залежить від української малини: що відбувається на ринку ягід

У 2025 році Польща імпортувала з України 27,5 тис. тонн замороженої малини на 412,9 млн злотих. Це на 35% більше, ніж роком раніше. Тенденція збереглася і у 2026 році: за січень–травень польський імпорт української ягоди в грошовому вимірі зріс на 68,2% рік до року. Українські виробники водночас розширюють потужності з переробки та зміцнюють позиції на польському ринку.

Як пише Dilo, про це інформує Wirtualna Polska.

Польща збільшує закупівлі української малини

За перші п’ять місяців 2026 року Польща імпортувала ще 6,79 тис. тонн української замороженої малини на 119,5 млн злотих, або близько 1,38 млрд грн.

Порівняно із січнем–травнем 2025 року обсяг поставок збільшився на 650 тонн, а вартість імпорту - на 48,5 млн злотих. У річному вимірі вартість закупівель зросла на 68,2%.

Таким чином, вартість імпорту української малини збільшується швидше, ніж його фізичний обсяг.

Зазначається, що раніше польські виробники ділилися досвідом вирощування малини з українськими колегами, проте зараз українські підприємства активно розвивають власне виробництво та переробку.

Посиленню конкуренції сприяє і скорочення площ під малиною в Польщі, особливо тих насаджень, продукцію з яких вирощують для подальшої переробки.

West Berry переробляє близько 7 тис. тонн ягід на рік

Одним із прикладів розвитку українського ринку заморожених ягід є компанія West Berry, яка працює з 2016 року. Спочатку підприємство закуповувало ягоди в Україні та постачало їх до Польщі. Згодом компанія розвинула власні потужності з переробки.

Нині West Berry переробляє близько 7 тис. тонн продукції щороку. Основну частину становить малина, однак підприємство також працює з лохиною, ожиною та смородиною.

Компанія закуповує ягоди у сільгоспвиробників і збирачів дикорослих плодів. Продукцію сортують, переробляють, заморожують і пакують для подальшого експорту.

Поставки здійснюються до дев’яти країн. За даними, наведеними у польських медіа, близько половини експортних продажів West Berry припадає на Польщу.

Після 2022 року доходи експортера збільшилися більш ніж на 400 млн грн. Це майже вдвічі перевищує дохід, отриманий компанією за попередні п’ять років. На 2026 рік власники West Berry планують досягти близько 750 млн грн доходу.

У лютому 2026 року компанія запустила новий виробничий комплекс у Дрогобицькому районі Львівської області, неподалік польського кордону. Площа підприємства становить близько 10 тис. кв. м.

Комплекс обладнали лініями сортування та переробки ягід, двома тунелями шокового заморожування із сумарною продуктивністю сім тонн на годину, а також шістьма камерами для зберігання готової продукції.

За словами директора компанії Володимира Самборського, за умови роботи близько 20 годин на добу підприємство зможе переробляти до 140 тонн продукції щодня.

За такої інтенсивності роботи теоретична добова продуктивність нового комплексу значно перевищує середній обсяг переробки компанії за рік. Водночас фактичне завантаження залежатиме від сезонності надходження сировини, попиту та режиму роботи підприємства.

Що сприяє зростанню експорту українських ягід

Розвитку українського експорту замороженої малини сприяли торговельні умови доступу до ринку Європейського Союзу, зокрема скасування мит і квот на українську продукцію в період дії відповідних торговельних заходів. Додатковим чинником стали зміни в торгівлі з Росією та Білоруссю.

Водночас українські підприємства інвестують у переробку, заморожування та зберігання ягід, що дає змогу збільшувати обсяги продукції з доданою вартістю та розширювати географію поставок.

Польські галузеві експерти очікують, що постачання замороженої малини з України можуть і надалі зростати, тоді як пропозиція польських виробників у сегменті ягід для переробки скорочуватиметься.

Водночас подальша динаміка експорту залежатиме від урожайності, закупівельних цін, витрат на переробку, торговельних умов і попиту з боку європейських покупців.

Що відомо про West Berry

За даними бізнес-аналітичної системи YouControl, ТОВ "Вест Бері" зареєстрували у 2016 році в Дрогобичі. Засновниками компанії є мешканці Стебника Володимир Самборський і Юрій Шологон.

Основний вид діяльності підприємства - переробка та консервування фруктів і овочів. Крім малини, компанія постачає заморожені чорницю, ожину, бузину, терен, шипшину, обліпиху, суницю, червону та чорну смородину.

У лютому 2026 року West Berry відкрила новий виробничий цех із лініями сортування та переробки ягід і тунелями шокового заморожування, розширивши можливості підприємства з підготовки продукції до експорту.

Раніше повідомлялось, що малина залишається ключовою експортно орієнтованою ягодою України, однак у 2025 році обсяги її експорту скоротилися через зменшення врожаю. Водночас Польща істотно наростила закупівлі української ягоди.