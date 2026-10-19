€3,5 млрд на нові активи: спадкоємець імпортера Volkswagen пішов з автобізнесу

Голова та генеральний директор брюссельської інвестиційної компанії SPDG, 55-річний Олів'є Пер'є, переорієнтовує сімейний капітал на нові галузі: чисті активи структури досягли 3,5 мільярда євро. Отримані кошти планують спрямувати на придбання контрольних пакетів акцій європейських підприємств реального сектору економіки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Основою для масштабування структури "Societe Anonyme de Participation et de Gestion" (SPDG) стала угода 2024 року щодо виходу з групи "D'Ieteren", яка є офіційним дистриб'ютором автомобілів концерну Volkswagen у Бельгії.

Олів'є Пер'є разом із матір'ю Кателін Д'Ітерен отримали близько 2,4 мільярда євро ($2,7 млрд) у результаті виплати позачергових дивідендів та продажу майже 17% акцій двоюрідному братові Ніколя Д'Ітерену. Також сторони погодили поступове відчуження залишку пакета акцій, який станом на середину 2025 року опустився трохи нижче позначки 10%.

Перерозподіл часток став повною несподіванкою для міноритарних акціонерів "D'Ieteren Group", а котирування цінних паперів групи досі не повернулися до значень, які фіксувалися до укладення домовленостей. Крім того, Пер'є та його мати можуть отримати додатковий прибуток у разі запланованого IPO компанії "Belron", яка спеціалізується на ремонті автомобільного скла та входить до бізнес-портфеля групи.

Інвестиційна стратегія та розширення портфеля

На відміну від класичних фондів приватного капіталу, "SPDG" не залучає зовнішніх коштів, не має обмежень перед партнерами та діє без фіксованого терміну виходу з інвестицій. Компанія позиціонує себе як промисловий холдинг і сімейне підприємство:

дві третини активів спрямовують у підприємства реального сектору економіки;

одну третину коштів розміщують у фінансових активах;

індивідуальні інвестиції в капітал окремих підприємств становлять від 200 до 750 мільйонів євро.

Пріоритетними напрямами інвестування визначено енергетичний перехід, інфраструктуру, транспорт і циркулярну економіку. Відповідно до останнього звіту, "SPDG" уже має частки в авіакомпанії бізнес-класу "La Compagnie", операторі накопичувачів енергії "Octave", вітроенергетичній фірмі "Green Neon", інженерній платформі "Hysopt", мережі стоматологічних клінік "Global Dental Services" та об'єктах нерухомості.

Після реструктуризації 2024 року штат "SPDG" зріс із 14 до приблизно 32 співробітників, а холдинг відкрив представництво в Парижі в історичному особняку XVIII століття "Hotel de Bourrienne", яким володіє спільно з інвестором Шарлем Бегбедером. Посаду директора з інвестицій обійняв Крістіан Кара, який раніше працював із бізнесом німецької родини Еткерів та розпочинав кар'єру в "Boston Consulting Group".

Історія групи D'Ieteren бере початок у 1805 році зі створення колісної майстерні в Брюсселі. Нинішнє розділення капіталу між двома гілками спадкоємців мало на меті запобігти майбутнім внутрішнім конфліктам усередині родини та дозволило одній частині сконцентруватися на автомобільному бізнесі, а іншій — вийти в інші сектори економіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що продажі Volkswagen продемонстрували найбільший спад за чотири роки. Світові поставки німецького автоконцерну у третьому кварталі обвалилися на 14,3%, що сталося передусім через падіння попиту на ключовому для компанії ринку Китаю.