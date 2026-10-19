€3,5 млрд на новые активы: наследник импортера Volkswagen ушел с автобизнеса

Глава и генеральный директор брюссельской инвестиционной компании SPDG, 55-летний Оливье Перье, переориентирует семейный капитал на новые отрасли: чистые активы структуры достигли 3,5 миллиарда евро. Вырученные средства планируют направить на приобретение контрольных пакетов акций европейских предприятий реального сектора экономики.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Основой для масштабирования структуры "Societe Anonyme de Participation et de Gestion" (SPDG) стало соглашение 2024 по выходу из группы "D'Ieteren", которая является официальным дистрибьютором автомобилей концерна Volkswagen в Бельгии.

Оливье Перье вместе с матерью Кателин Д'Итерен получили около 2,4 миллиарда евро ($2,7 млрд) в результате выплаты внеочередных дивидендов и продаж почти 17% акций двоюродному брату Николя Д'Итерену. Также стороны согласовали постепенное отчуждение остатка пакета акций, который на середину 2025 года опустился чуть ниже отметки 10%.

Перераспределение долей стало полной неожиданностью для миноритарных акционеров D'Ieteren Group, а котировки ценных бумаг группы до сих пор не вернулись к значениям, которые фиксировались к заключению договоренностей. Кроме того, Перье и его мать могут получить дополнительную прибыль в случае запланированного IPO компании Belron, которая специализируется на ремонте автомобильного стекла и входит в бизнес-портфель группы.

Инвестиционная стратегия и расширение портфеля

В отличие от классических фондов частного капитала, SPDG не привлекает внешних средств, не имеет ограничений перед партнерами и действует без фиксированного срока выхода из инвестиций. Компания позиционирует себя как промышленный холдинг и семейное предприятие:

две трети активов направляют на предприятия реального сектора экономики;

одну треть средств размещают в денежных активах;

Индивидуальные инвестиции в капитал отдельных предприятий составляют от 200 до 750 миллионов евро.

Приоритетными направлениями инвестирования определены энергетический переход, инфраструктура, транспорт и циркулярная экономика. Согласно последнему отчету, SPDG уже имеет доли в авиакомпании бизнес-класса La Compagnie, операторы накопителей энергии Octave, ветроэнергетической фирме Green Neon, инженерной платформе Hysopt, сети стоматологических клиник Global Dental Services и объектах недвижимости.

После реструктуризации 2024 года штат SPDG вырос с 14 до примерно 32 сотрудников, а холдинг открыл представительство в Париже в историческом особняке XVIII века Hotel de Bourrienne, которым владеет совместно с инвестором Шарлем Бегбедером. Пост директора по инвестициям занял Кристиан Кара, ранее работавший с бизнесом немецкой семьи Эткеров и начинавший карьеру в "Boston Consulting Group".

История группы D'Ieteren ведет начало в 1805 году с создания колесной мастерской в Брюсселе. Нынешнее разделение капитала между двумя ветвями наследников имело целью предотвратить будущие внутренние конфликты внутри семьи и позволило одной части сконцентрироваться на автомобильном бизнесе, а другой — выйти в другие сектора экономики.

Напомним, ранее сообщалось о том, что продажи Volkswagen продемонстрировали наибольший спад за четыре года. Мировые поставки немецкого автоконцерна в третьем квартале обвалились на 14,3%, что произошло в первую очередь из-за падения спроса на ключевом для компании рынке Китая.