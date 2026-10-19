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Массовый крах застройщиков в РФ: более 30 тысяч строительных фирм ликвидировали за девять месяцев

Строительные краны
Массовый крах застройщиков в РФ / Unsplash

В России за январь-сентябрь 2026 года ликвидировали 31,1 тысячи строительных предприятий. По состоянию на 1 октября общее количество действующих компаний в секторе уменьшилось на 16,4 тысяч (на 4,3% в годовом измерении) — до 362,3 тысяч.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Массовые ликвидации и финансовые трудности в отрасли обусловлены стремительным ростом стоимости кредитов, падением спроса на жилье из-за снижения покупательной способности россиян и истощением запаса прочности, накопленного с 2024 года.

Наибольшее падение зафиксировали среди предприятий, специализирующихся на возведении зданий: их количество за год сократилось на 4,8% — до 188,1 тысяч. Количество фирм по выполнению специализированных строительных работ уменьшилось на 4,4% (до 140,4 тыс.), а в сегменте инженерных сооружений сокращение составило 0,7% (до 34,1 тыс.).

Аналитики системы "СПАРК" отмечают критическое состояние отрасли:

  • 30,4 тысяч строительных организаций находились в процедурах банкротства и ликвидации уже к началу августа;
  • у 41,7 тысячи фирм были приостановлены операции по банковским счетам по решению Федеральной налоговой службы РФ;
  • у 47,1 тысячи компаний индекс финансового риска указывал на высокую вероятность банкротства.

Обвал доходности и долговая зависимость

Особо сложная ситуация сложилась в сегменте массового жилищного строительства. По данным профильных девелоперов, рентабельность этого бизнеса за год упала более чем вдвое - с 20-25% до 8-12%.

Отток покупателей и растущая доля продаж с дисконтом приводят к удорожанию стоимости привлеченных средств, а из-за замедления притока денег на эскроу-счета банки пересматривают условия проектного финансирования. Дополнительным бременем становятся штрафы, которые застройщики вынуждены выплачивать покупателям из-за частых переносов сроков сдачи домов.

Уязвимость отрасли усугубляется критической зависимостью от долговой нагрузки: в 2025 году у большинства российских застройщиков доля ссудного капитала превышала 60%. Аналитики ожидают дальнейшего роста количества дефолтов среди компаний, финансовые модели которых не выдержат новых условий кредитования, а в 2027 прогнозируют спад выручки и чистой прибыли отрасли еще на 6–10%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что крупнейший застройщик России оказался под угрозой банкротства. Девелоперская группа "Самолет", лидирующая по объемам строительства в стране, столкнулась с неплатежеспособностью из-за сверхвысоких кредитных ставок, обвала рынка первичной недвижимости и отказа власти предоставить финансовую помощь из бюджета.

Автор:
Максим Кольц

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