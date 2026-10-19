Масовий крах забудовників у РФ: понад 30 тисяч будівельних фірм ліквідували за дев'ять місяців

У Росії впродовж січня – вересня 2026 року ліквідували 31,1 тисячі будівельних підприємств. Станом на 1 жовтня загальна кількість діючих компаній у секторі зменшилася на 16,4 тисячі (на 4,3% у річному вимірі) — до 362,3 тисячі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Масові ліквідації та фінансові труднощі в галузі зумовлені стрімким зростанням вартості кредитів, падінням попиту на житло через зниження купівельної спроможності росіян та вичерпанням запасу міцності, накопиченого з 2024 року.

Найбільше падіння зафіксували серед підприємств, які спеціалізуються на зведенні будівель: їхня кількість за рік скоротилася на 4,8% — до 188,1 тисячі. Кількість фірм із виконання спеціалізованих будівельних робіт зменшилася на 4,4% (до 140,4 тис.), а в сегменті інженерних споруд скорочення склало 0,7% (до 34,1 тис.).

Аналітики системи "СПАРК" наголошують на критичному стані галузі:

30,4 тисячі будівельних організацій перебували в процедурах банкрутства та ліквідації вже на початок серпня;

у 41,7 тисячі фірм було призупинено операції за банківськими рахунками за рішенням Федеральної податкової служби РФ;

у 47,1 тисячі компаній індекс фінансового ризику вказував на високу ймовірність банкрутства.

Обвал прибутковості та боргова залежність

Особливо складна ситуація склалася в сегменті масового житлового будівництва. За даними профільних девелоперів, рентабельність цього бізнесу за рік упала більш ніж удвічі — з 20–25% до 8–12%.

Відтік покупців і зростаюча частка продажів із дисконтом призводять до здорожчання вартості залучених коштів, а через уповільнення припливу грошей на ескроу-рахунки банки переглядають умови проєктного фінансування. Додатковим тягарем стають штрафи, які забудовники змушені виплачувати покупцям через часті перенесення строків здачі будинків.

Вразливість галузі посилюється критичною залежністю від боргового навантаження: у 2025 році у більшості російських забудовників частка позикового капіталу перевищувала 60%. Аналітики очікують подальшого зростання кількості дефолтів серед компаній, фінансові моделі яких не витримають нових умов кредитування, а у 2027 році прогнозують спад виручки та чистого прибутку галузі ще на 6–10%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що найбільший забудовник Росії опинився під загрозою банкрутства. Девелоперська група "Самолет", яка лідирує за обсягами будівництва в країні, зіткнулася з неплатоспроможністю через надвисокі кредитні ставки, обвал ринку первинної нерухомості та відмову влади надати фінансову допомогу з бюджету.